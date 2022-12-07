Заморозка «Весны»

Петербургский городской суд вчера, 6 декабря, удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала признать политическое движение «Весна» (внесено в реестр иноагентов) экстремистским. Оно было последним, кто организовывал антивоенные митинги в России. Прокуратура отметила, что его действия направлены «на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя». Эксперты говорят, что теперь сторонникам движения и тем более участникам, даже бывшим, следует быть осторожнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты говорят, что теперь сторонникам движения («Весна») и тем более участникам, даже бывшим, следует быть осторожнее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты говорят, что теперь сторонникам движения («Весна») и тем более участникам, даже бывшим, следует быть осторожнее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Один из представителей «Весны» в суде, адвокат Андрей Чертков, рассказал «Ъ-СПб», что прокурор в прениях лишь пересказал текст искового заявления (он засекречен) и добавил, что считает доводы защиты надуманными и направленными на введение суда в заблуждение.

В своем релизе от 30 сентября, где говорится, что прокурор Виктор Мельник инициировал суд против «Весны», ведомство пишет, что движение «формирует в обществе мнение о необходимости смены власти».

Одним из основных аргументов надзорного ведомства на суде был тот факт, что люди, которые, по мнению самого прокурора, являются участниками «Весны», привлекаются к ответственности за «экстремистские» правонарушения и преступления.

В частности, речь идет о фигурантках дел по ст. 207.3 УК РФ (так называемые «фейки об армии») Александре Скочиленко и Виктории Петровой. При этом они не осуждены, что вызвало недоумение адвокатов: нельзя утверждать, что человек — преступник, если он не осужден. При этом всех, кого прокуратура привела в пример, опросили, и большинство опрошенных заявили, что не состояли в движении «Весна» или даже не слышали о нем.

Мотивировочная часть решения пока не готова. Защите интересно, с какими из ее доводов согласился суд. «Мы категорически настаивали на том, что нельзя использовать материалы уголовных дел, по которым не завершено производство и не вынесен приговор. Для меня это азбучная истина. Если суд и к этому не прислушался, то это совсем печально»,— отметил Андрей Чертков.

«Весна» уже заявила, что будет обжаловать решение суда. «Обвинения против нас абсурдны. Не секрет, что мы всегда выступали за мирный протест с целью демократических реформ, основанных на идеях свободы и принципах верховенства права. Мы действовали и будем действовать в рамках Европейской конвенции о правах человека и всегда рассматривая граждан и их благо как основную цель»,— говорится в посте в Telegram-канале «Весны». Они утверждают, что будут продолжать работу.

Юрист Анастасия Буракова отмечает, что приговор по «экстремистской» статье участнику какой-либо организации является основанием для признания этой организации экстремистской. «Надо только помнить, что есть презумпция невиновности. Когда решение по "Весне" вступит в законную силу, ответственность может наступить за распространение символики и материалов, даже задним числом. Органы считают посты в соцсетях — хоть за 2012-й год — длящимся преступлением. Переводить и получать средства от "Весны" станет преступлением. При этом кейсов по преследованию за подписку на соцсети пока не было»,— отмечает госпожа Буракова.

«Весна» была одним основных организаторов антивоенных акций в России, которые проходили с начала СВО в Украине, то есть с 24 февраля. В будущем за выход на такой митинг может грозить более суровая ответственность, чем административная статья об участии в несогласованном мероприятии. Речь идет об участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). «При этом нужно доказать, что человек вышел именно по призыву "Весны". Установить его умысел»,— говорит Анастасия Буракова.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что после вступления в силу решения суда начнется новый виток репрессий против тех, кто так или иначе был связан с «Весной». «Понятно, что сейчас все структуры и организации, которые высказывают особое мнение, которое отличается от официального, рассматриваются практически как экстремистские. Они самим своим существованием подвергают сомнению позицию власти. "Весна" не имела какого-то особого статуса, но в ней очень мощно представлена молодежь, что особо опасно, так как наша власть не знает, что делать с молодежью. Ситуация с "Весной" в этом смысле ожидаема, и теперь все, кто с ней связан, будут, понятное дело, подвергаться гонениям в том или ином роде»,— уверен эксперт.

Олег Дилимбетов