В Кремле не знают, отражают ли слова Подоляка против перемирия точку зрения Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка против перемирия. Господин Песков выразил сомнение, что, отказываясь принимать решение о временном прекращении огня, господин Подоляк выражал позицию президента Украины Владимира Зеленского.

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины»,— прокомментировал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента соответствующие слова советника главы офиса президента Украины. Ранее тот назвал поручение о прекращении огня на Украине в связи с Рождеством лицемерием.

Президент Владимир Путин дал поручение ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Минобороны приступило к его выполнению.

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Мария Федотова