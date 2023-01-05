Минобороны приступило к выполнению поручения Путина о перемирии

Министр обороны Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщило российское военное ведомство.

«В соответствии с поручением президента РФ министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т.г. до 24:00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине»,— говорится в сообщении.

Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк это решение отверг как «лицемерное».

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Мария Федотова