Повторный старт

Большинство российских стартапов в 2022 году покинули страну. В страны СНГ и недружественные юрисдикции релоцировалось минимум две трети молодых компаний, отмечают аналитики венчурного рынка. По их словам, вкладываться в стартапы с штаб-квартирой в России опасаются даже многие отечественные инвестфонды. На внутреннем рынке число таких сделок, к примеру, в IT-сфере, упало в 10 раз по сравнению с показателями 2021-го. При этом даже на дружественных зарубежных рынках стартапы нередко испытывают трудности из-за своих российских корней. Тему продолжит Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Долю российских стартапов, которые в 2022 году переехали за границу, собеседники “Ъ FM” оценивают не менее чем в 70%. При этом едва ли не большая их часть покинула страну в сентябре, после объявления частичной мобилизации. Новым домом для них, как правило, становятся безвизовые для россиян Казахстан, Грузия, Армения и Турция. Но оттуда бизнесмены стараются перебраться в локации с развитым венчурным рынком. В числе таких хабов в этом году оказались Барселона, Амстердам, Берлин и Лондон.

И тут начинаются первые проблемы, ведь без ВНЖ привлечь капитал практически невозможно, отметил фаундер компании Ultra Motors Андрей Зиновьев: «У нас произошла релокация. Пока еще никакие документы оформить не успели, и с российским паспортом раунд инвестиций закрыть критически сложно. Я, по крайней мере, не слышал таких кейсов на западных рынках. В России остаются те, у кого бизнес прочно связан со страной: здесь либо есть какие-то активы, либо клиенты. А если говорить про деньги, то тоже очень интересная ситуация. Раньше венчурные фонды с российскими корнями, неважно, где они были структурированы, с радостью давали деньги фаундерам из РФ, которые имели амбиции выйти на западный или мировой рынки. Сейчас, если ты находишься на родине, от таких организаций получить инвестиции сложно».

Перевозя бизнес за границу, стартапы зачастую оставляют в РФ команду разработчиков. Те, кто ориентирован на рынки или инвестиции западных стран, стараются скрыть российские корни: меняют юрлица, счета, адреса штаб-квартир, а сами основатели компаний — свои имена и фамилии. Ведь если банк видит, что у стартапа клиент или инвестор из России, то проводит комплаенс вручную, что существенно затягивает срок выполнения транзакций.

И хорошо, если обойдется без блокировок, подчеркивает основатель сервиса Relocode Михаил Мижинский. По его словам, проблемы сейчас участились и в формально дружественных России юрисдикциях: «Если отправлять деньги в долларах или в евро из Дубая куда-нибудь в Африку, то американский или европейский банк-корреспондент этот платеж блокирует и отправляет обратно, запрашивая огромный пакет документов, который вы месяц будете собирать. При этом нет никаких гарантий, что перевод в итоге пройдет.

У нашего клиента одна из кредитных организаций заблокировала различные платежи на €5 млн, сославшись на то, что у них есть клиенты из России.

Конечно, вы можете рассчитываться в криптовалюте, юанях, рупиях, но захотят ли этого ваши клиенты? Если говорить про российские корни, то это когда твой продукт строился на российские деньги, у тебя есть российские документы, но нет европейского ВНЖ, твои сотрудники и клиенты в РФ и инвесторы отсюда же».

При всех санкционных сложностях стартапы с российскими корнями остаются привлекательными для зарубежных инвесторов, пишет Forbes. В составленный изданием топ-10 самых перспективных подобных компаний вошли по два стартапа из сфер финтеха и онлайн-образования, а также сервис по автоматизации бизнес-процессов с привлеченным капиталом в $23 млн. Половина компаний из этого рейтинга зарегистрированы в США, но ориентироваться им в основном придется на азиатские рынки, отметил управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава:

«В Западной Европе и США возможна в следующем году рецессия, при этом почти все рынки Юго-Восточной Азии продолжают расти. Население там хоть и бедное, но многочисленное, а среди компаний существует относительно небольшая конкуренция. Если еще недавно на рынках этого региона доминировал e-commerce и финтех, то сейчас и все другие популярные вертикали начинают свой бурный рост: B2B и то, что касается, например, life sciences и онлайн-обучения».

По подсчетам компании A.Partners, с января по август 2022 года в стране заключили в 10 раз меньше сделок по инвестициям в местные IT-стартапы, чем за тот же период год назад. Крупнейшая состоялась в январе, до начала военных действий на Украине. Тогда онлайн-платформа для совместной работы Miro с основателями из Перми привлекла $400 млн от группы инвесторов во главе с американским фондом Iconic Capital.

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Елизавета Скобцова