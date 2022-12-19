Выездная охота на «единорогов»

Иммигранты вносят существенный вклад в развитие мирового сектора компаний-«единорогов» (особо крупных стартапов). В создании 40% таких бизнесов участвовали зарубежные основатели, выяснили эксперты Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В зависимости от преобладающего направления миграции основателей исследователи разбили страны на три группы: привлекающие «единорогов» извне, создающие их своими силами и «теряющие всех». Россия отнесена к последней группе — по числу уехавших создателей «единорогов» (38 человек) она заметно превосходит другие подобные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обнаруженный ВШЭ нетто-экспорт из России основателей компаний-миллиардеров зафиксирован еще по данным мирного времени и вряд ли пойдет на спад

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Обнаруженный ВШЭ нетто-экспорт из России основателей компаний-миллиардеров зафиксирован еще по данным мирного времени и вряд ли пойдет на спад

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авторы исследования «Релокация как драйвер инновационной активности: глобальное исследование международной миграции основателей компаний-единорогов» исследователи из НИУ ВШЭ Евгений Куценко, Кирилл Тюрчев и Татьяна Остащенко изучили данные 1357 «единорогов» из 49 стран. Поясним, что «единорогом» принято называть стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Эксперты определили «страну происхождения» более 3 тыс. основателей таких стартапов и университеты, в которых учились около 2,7 тыс. из них. Они проследили миграционные перемещения, сопоставив страны рождения основателей и места регистрации ими «единорогов». Выяснилось, что в создании 40% миллиардных компаний участвовали зарубежные основатели.

Исследованные экспертами страны были разделены на три группы: привлекающие «единорогов» извне; выращивающие собственных и «теряющие всех». К первой относятся государства, в которых есть не менее семи «единорогов», свыше 50% из которых основаны мигрантами. Эту группу составили США, Великобритания, Германия, Канада, Сингапур, Швейцария, Мексика и Индонезия. Факторами привлечения «единорогов» исследователи называют развитый рынок венчурного капитала, наличие ведущих университетов, исследовательских организаций и бизнес-школ, а также высокоцитируемых ученых, лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.

Во вторую группу вошли страны с таким же количеством стартапов, как и в первой, но в которых доля основанных иммигрантами «единорогов» составляет менее 30% (то есть в этих государствах среди учредителей преобладают «свои» предприниматели). Это Китай, Индия, Франция, Израиль, Корея, Австралия, Япония и Швеция. Отмечено, что для создания «единорогов» собственными силами важны страновые расходы на исследования и разработки.

Наконец, третью группу составили страны, в которых нет «единорогов», но там родились более восьми их уехавших основателей. Это Россия, Румыния, Польша, Болгария, Пакистан, Украина, Иран. По этому показателю РФ опережает другие страны своей группы — ее безвозвратно покинули 38 таких предпринимателей (например, сооснователь финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский и основатель IT-компании Acronis Сергей Белоусов). Для сравнения — Украину покинули 20 будущих основателей «единорогов», Румынию и Иран — по 11, Польшу — 10.

Авторы исследования указывают, что оттоку способствуют низкие показатели по таким параметрам, как ВВП на душу населения, число крупных высокотехнологичных компаний, объем высокотехнологичного экспорта, количество международных патентных заявок, а также наличие в стране суперкомпьютеров, развитость защиты интеллектуальной собственности и принципа верховенства закона.

Как отмечал ранее Евгений Куценко, в миграции «единорогов» РФ выступает в роли абсолютного донора. Как минимум четыре действующих (Acronis, Revolut, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов. Отметим, что в сопоставимых с РФ по уровню развития экономики странах БРИКС зарегистрированные на их территории и признанные в мире «единороги» есть (см. “Ъ” от 27 сентября 2021 года).

Авторы исследования отмечают, что значимым ресурсом как выращивания «единорогов», так и их привлечения выступают университеты: большинство основателей окончили ведущие мировые вузы, каждый третий предприниматель учился в стране миграции. На 20 университетов, выпустивших наибольшее число создателей «единорогов», приходится почти 40% от их общей численности. Это университеты США (13), Израиля (3), Великобритании (2), Индии (1) и Китая (1).

Венера Петрова