RTVI: «Яндекс» создал новый международный бизнес с десятком стартапов

Компания «Яндекс» зарегистрировала в Армении и США новую холдинговую компанию — Beyond ML, чтобы избежать проблем при работе на западных рынках на фоне введенных в отношении России санкций, выяснил RTVI. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что Beyond ML — это проект компании и назвали его «внутренним экспериментом».

Юридически Beyond ML, которой принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения (ML) по всему миру, оформлен на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова. Однако, по информации телеканала, некоторым сотрудникам компании рассказывали, что Beyond ML создана с целью нивелирования «страновых рисков» и продолжения работы «Яндекса» в Европе и США. На странице господина Загребина в LinkedIn указано, что в марте 2022 года он закончил работу в «Яндексе» и стал сооснователем Beyond ML.

Из данных на официальном сайте Beyond ML следует, что это «венчурная студия для стартапов в сфере машинного обучения» с регистрацией в Ереване. Подразделения компании также расположены в Нью-Йорке, Белграде и Севилье. RTVI нашел 10 связанных с компанией стартапов, на сайте указано шесть.

В ноябре, пишет RTVI, на портале сервиса по поиску работы HeadHunter от имени «Яндекса» была опубликована вакансия для менеджера продукта в один из таких стартапов — Lawrify. На официальном сайте проекта говорится, что сервис принадлежит компании Beyond ML.

RTVI обращает внимание, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. неоднократно публиковала официальный перечень дочерних предприятий, однако Beyond ML в перечне никогда не указывалась.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что Beyond ML — один из внутренних экспериментов компании «Яндекс», созданный для продвижения B2B-сервисов и технологий. «Программа внутренних экспериментов работает внутри "Яндекса" много лет. На ранних стадиях для них часто используются самостоятельные бренды», — сообщили RTVI в пресс-службе «Яндекса».

После ввода войск России на Украину в отношении многих российских компаний были введены санкции. В санкционный список Евросоюза были внесены сооснователь компании Аркадий Волож и управляющий директор Тигран Худавердян, которые впоследствии покинули свои посты. При этом сама компания под западные санкции не попала.

В конце ноября «Яндекс» объявил о намерении разделить активы: оставить за головной структурой из Нидерландов только часть бизнеса группы, в частности международные проекты в области облачных технологий. Большинство сервисов группы, включая поиск и рекламу, планируется отдать новой группе компаний. Почти сразу после этого экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что будет причастен к разработке планов по разделению «Яндекса».

Милена Костерева