Переговорный пунктик

В среду, 28 декабря, состоится официальный визит в Киев министра обороны Франции Себастьена Лекорню. Ему предстоит обсудить дальнейшие действия его страны по поддержке Украины, обещанные президентом Эмманюэлем Макроном. Между тем, согласно последнему опросу общественного мнения, семь из десяти французов выступают за скорейшее окончание военных действий и переговоры. Вполне возможно, что помимо обсуждения номенклатуры поставок на Украину у министра обороны есть и более деликатная миссия — донести до своих украинских собеседников настроения французских граждан, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Среди встреч президента Макрона, завершающих год, одна из важнейших традиционно посвящена армии. В этот раз она состоялась на борту флагмана французского флота авианосца «Шарль де Голль», который находится на боевом дежурстве у берегов Египта. Президент прилетел разделить с моряками и летчиками предрождественский обед. В интервью, которое он дал французскому телевидению прямо на палубе авианосца, на фоне истребителей Rafale, он, разумеется, коснулся темы боевых действий, идущих сейчас у границ объединенной Европы.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что, всецело поддерживая Украину, Франция категорически не хочет эскалации конфликта, способного перерасти в очередную мировую войну. «Мы помогаем Украине сопротивляться,— сказал президент,— что является лучшей гарантией безопасности для нее и для нас самих. Но мы не делаем этого за счет снижения способности защищать себя. И мы никогда не сделаем этого, рискуя стать частью конфликта. Это две красные линии».

Напомнив о поставках Украине установок ПВО Crotales, о том, что идут переговоры об очередной партии артиллерийских систем дальнего действия Caesar, он добавил, что «попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил оперативно разработать предложения по поставке в первом квартале необходимого оружия и боеприпасов».

Во время своего визита в Киев министру Лекорню предстоит конкретизировать цифры и график предоставления помощи, в который кроме вооружения теперь входят также электрогенераторы для поддержания работы энергосистемы Украины. Но, несомненно, ему предстоит донести до украинских партнеров и одно из главных убеждений президента. Эмманюэль Макрон плохо представляет себе ситуацию разгрома России, которая, по его словам, «никуда не исчезнет с географической карты». Европе, считает он, нужен прочный мир, а для того, чтобы он был прочен, гарантии безопасности Украины должны сопровождаться гарантиями безопасности для России: «Я всегда ясно говорил, что не верю, что этот конфликт может закончиться только военным путем».

В отношении к России Эмманюэль Макрон старается быть одновременно и тверд, и осторожен. Он трезво оценивает пределы возможностей Франции, экономические и военные. Боевые действия такой интенсивности, которые ведутся сейчас на Украине, не были предусмотрены в доктринах генерального штаба. Военные специалисты, насмотревшись на происходящее там, предупреждают, что даже самая мощная в Европе французская армия ни к чему подобному не готова. Речь идет даже не о прямом участии в конфликте, а о бедности имеющихся арсеналов.

Еще с прошлого президентского срока Эмманюэль Макрон первым из глав Пятой республики демонстративно расширил программу вооружений, сделав в том числе акцент на силы ядерного сдерживания, которыми в объединенной Европе обладает только Франция. Поэтому прозвучавшие в ходе украинского конфликта угрозы о возможном применении тактических атомных зарядов не оставили его равнодушным. Выступая перед военными, он подчеркнул, что Франция высоко оценивает свой ядерный щит и потому «стоит с осторожностью отнестись к драматизации некоторых заявлений».

Между тем, согласно опубликованному 24 декабря опросу Ifop, проведенному по заказу еженедельника Journal du dimanche, 83% французов очень обеспокоены ситуацией на Украине, 70% опрошенных выступают за дипломатическое решение конфликта. Они согласны с поставками оружия Францией, но предпочтут немедленные переговоры гипотетическому военному продолжению. В этом сходятся сторонники правых и левых флангов французского политического спектра: и 69% избирателей ультралевого Жан-Люка Меланшона, и 77% крайне правой Марин Ле Пен. Хотя центр склонен поддерживать внешнюю политику страны по отношению к продолжающемуся уже десять месяцев военному конфликту, усталость французов от дурных новостей очевидна. Возможно, министру обороны Себастьену Лекорню во время назначенной встречи с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, которого он должен порадовать новыми пушками и ракетами, предстоит еще и не самая приятная обязанность: напомнить партнерам о том, что, ни в коем случае не желая им поражения, французы тем не менее с большим нетерпением ждут переговоров.