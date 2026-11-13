«Важно услышать мнение Китая»
Дмитрий Дризе — о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что переговоры по украинскому урегулированию с участием Европы могут начаться в течение нескольких недель. В Москве сообщили, что готовы к диалогу со Старым Светом. Ранее завершился очередной переговорный раунд с участием России, Украины и США. Стороны обещают вновь собраться в самое ближайшее время. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка может измениться лишь после предстоящего саммита АТЭС в Китае.
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Новый переговорный раунд после девятимесячного перерыва можно считать завершенным. Продолжался он три дня. Сначала на уровне рабочих групп в Абу-Даби, затем в Москве и Дублине, которые посетили американские спецпредставители, встретившись сначала с Владимиром Путиным, а затем — с Владимиром Зеленским. Результаты следующие: планы по масштабному обмену пленными в формате «тысяча на тысячу» и продолжение консультаций в самое ближайшее время. Судя по всему, к действующему формату Россия-Украина-США подключается и Европа. Правда, в каком качестве и кто ее будет представлять, не совсем понятно.
Отныне конфликт обсуждается в общем контексте строительства новой архитектуры мировой безопасности.
Немецкий таблоид Bild в связи с этим опубликовал очередную сенсацию, а именно российский мирный план. Вкратце суть якобы такова: Донбасс полностью переходит России, Украина становится внеблоковым государством, НАТО отказывается от размещения военных баз в Латвии, Литве и Эстонии, Финляндия должна выйти из альянса, Молдова преобразуется в федерацию, Приднестровье и Гагаузия получают статус республик в ее составе. Сообщается, что в обмен на выполнение этих требований Москва готова вывести свое тактическое ядерное оружие из Белоруссии и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Также план предполагает вывод российских войск из Приднестровья.
Однако в Кремле опровергли подобные сведения. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не выдвигала требований о выходе Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе.
Воспринимать всерьез газетные публикации смысла не имеет. Однако можно допустить, что действительно есть много разных предложений, которые делегации смогут обсуждать в ближайшее время. При этом главное — это все-таки предстоящий 18-19 ноября саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне. Там должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа при участии Си Цзиньпина. До этого вряд ли можно ожидать серьезных подвижек.
Европа из этой схемы пока что явно выпадает, и во многом по ее собственной вине. Нужно хотя бы определить, наконец, переговорщика и наделить его полномочиями. Пока что этого не наблюдается. Желающих много, согласия нет.
Не могут ЕС, Великобритания и иные сочувствующие собраться с силами и сказать свое веское слово. Впрочем, время еще есть.
Что в итоге? Обсуждение Украины выходит на новый уровень, однако это не значит, что мир немедленно наступит. Тем более это не единственная мировая проблема в повестке предстоящего значимого международного мероприятия. Но есть вероятность, что администрация Трампа вновь попробует надавить на Киев. Похоже, что это уже происходит, однако особого результата не приносит. Более того, Владимир Зеленский делает язвительные выпады в адрес Дональда Трампа. Раньше он от подобного предпочитал воздерживаться.
Президент же Соединенных Штатов по-прежнему зависим от общественного мнения. И не факт, что сделка, которая, скажем так, максимально учитывает российские условия, находит поддержку. Сейчас важно услышать мнение Китая. Теоретически его слово может стать решающим. Однако до сих пор Пекин предпочитал не брать на себя ответственность. Логично: Трамп взялся за проблему, ему ее и решать. Как бы то ни было, поводов для оптимизма по-прежнему немного.