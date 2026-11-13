«Важно услышать мнение Китая»

Новый переговорный раунд после девятимесячного перерыва можно считать завершенным. Продолжался он три дня. Сначала на уровне рабочих групп в Абу-Даби, затем в Москве и Дублине, которые посетили американские спецпредставители, встретившись сначала с Владимиром Путиным, а затем — с Владимиром Зеленским. Результаты следующие: планы по масштабному обмену пленными в формате «тысяча на тысячу» и продолжение консультаций в самое ближайшее время. Судя по всему, к действующему формату Россия-Украина-США подключается и Европа. Правда, в каком качестве и кто ее будет представлять, не совсем понятно.