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Коммерсантъ FM
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В Москве встретились главы министерств обороны и разведок России, Турции и Сирии

В Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок России и Турции Сергея Шойгу, Сергея Нарышкина, Хулуси Акара и Хакана Фидана. На переговорах также присутствовали главы Минобороны и разведки Сирии Али Махмуд Аббас и Рафик Шахадах. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого и российского оборонных ведомств. Это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии более чем за десять лет.

Как сообщили в Минобороны России, стороны обсудили ситуацию в Сирии и меры по борьбе с экстремистами в стране. Во время встречи также обсуждалась необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе.

Как сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники, Турция и Россия также обсудили реализацию зерновой сделки и другие вопросы в сфере обороны и безопасности. По информации TRT, главной темой трехсторонней встречи стала ситуация с сирийскими беженцами.

25 декабря Хулуси Акар сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией об открытии воздушного пространства на севере Сирии. По его словам, переговоры проходят в рамках контртеррористической операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция проводит операцию против РПК с 20 ноября.

Об операции против РПК — в материале «Ъ» «Сирийские курды подыскивают себе гарантов».

Олеся Павленко

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