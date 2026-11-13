Рособрнадзор заявил о планах провести ЕГЭ полностью на российском ПО
ЕГЭ в 2027 году планируется провести на полностью отечественном программном обеспечении. К 2028 году все сервисы, связанные с участием в ЕГЭ, будут доступны на портале Госуслуги. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
«34 субъекта РФ в рамках последней экзаменационной кампании в разных форматах попробовали работать с использованием операционной системы Linux. Программное обеспечение показало свою готовность, и поэтому принято решение в 2027 году всем перейти на эту систему»,— сказал господин Круглинский.
По словам замруководителя Рособрнадзора, некоторые сервисы, связанные с ЕГЭ, уже доступны в некоторых регионах. К 2028 году через Госуслуги можно будет подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении, узнать место сдачи и результаты, посмотреть сканы своей работы. На платформе также будет доступен тренажер для подготовки. В 2026 году его запустят в тестовом режиме по двум предметам. Планируется, что до экзаменационной кампании 2027 года он заработает для всех 16 предметов.
Основной период ЕГЭ в 2027 году пройдет с 1 июня по 9 июля, основной период ОГЭ — со 2 июня по 5 июля. 2 декабря выпускники 11 классов будут писать итоговое сочинение.