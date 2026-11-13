Рособрнадзор заявил о планах провести ЕГЭ полностью на российском ПО

По словам замруководителя Рособрнадзора, некоторые сервисы, связанные с ЕГЭ, уже доступны в некоторых регионах. К 2028 году через Госуслуги можно будет подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении, узнать место сдачи и результаты, посмотреть сканы своей работы. На платформе также будет доступен тренажер для подготовки. В 2026 году его запустят в тестовом режиме по двум предметам. Планируется, что до экзаменационной кампании 2027 года он заработает для всех 16 предметов.