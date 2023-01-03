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Коммерсантъ FM
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Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским 4 января об урегулировании конфликта

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что 4 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом России Владимиром Путиным. По его словам, лидеры будут обсуждать урегулирование конфликта России и Украины. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планируемый разговор российского и турецкого президентов «Интерфаксу».

«Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским»,— сказал Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV (перевод по ТАСС). Он пояснил, что господин Эрдоган собирается обсудить с Владимиром Путином и Владимиром Зеленским вопросы урегулирования военного конфликта России и Украины.

Позже Дмитрий Песков подтвердил планы Владимира Путина провести разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Да, действительно»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос «Интерфакса».

Олеся Павленко

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