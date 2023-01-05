Forbes представил пятерку миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин вошли в пятерку миллиардеров с самыми большими потерями в 2022 году, подсчитал Forbes. В общей сложности их состояние уменьшилось на $378 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск Фото: Reuters / Aly Song/File Photo Джефф Безос Фото: Joe Skipper / Reuters Марк Цукерберг Фото: Reuters / Laure Andrillon Ларри Пейдж Фото: Elijah Nouvelage / Reuters Сергей Брин Фото: Ruben Sprich / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Илон Маск Фото: Reuters / Aly Song/File Photo Джефф Безос Фото: Joe Skipper / Reuters Марк Цукерберг Фото: Reuters / Laure Andrillon Ларри Пейдж Фото: Elijah Nouvelage / Reuters Сергей Брин Фото: Ruben Sprich / Reuters

По подсчетам журнала, возглавил «пятерку лузеров» 2022 года владелец Twitter и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который стал первым человеком, потерявшим более $100 млрд за один календарный год. Во многом сокращение состояния связано с падением акций Tesla, которое началось в 2021 году и ускорилось на фоне новостей о покупке миллиардером социальной сети Twitter в конце октября 2022 года за $44 млрд.

На втором месте по потерям расположился владелец Amazon Джефф Безос, который из-за падения акций своей компании на 50% потерял $85 млрд. Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг потерял $77 млрд после удешевления акций своей соцсети на 64%. Закрывают пятерку соучредители Google (теперь компания называется Alphabet) Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли почти по $45 млрд каждый, так как акции Alphabet упали в 2022 году на 39%.

31 декабря Bloomberg подсчитал, что Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $200 млрд. Его состояние сократилось на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla. По подсчетам швейцарского банка UBS, в 2022 году состояние миллиардеров по всему миру сократилось на $400 млрд. К марту 2022 года количество миллиардеров уменьшилось на 87 человек в сравнении с мартом предыдущего.

Эрдни Кагалтынов