UBS: состояние миллиардеров по всему миру сократилось на $400 млрд в 2022 году

Общее состояние миллиардеров по всему миру сократилось с $13,1 трлн в 2021 году до $12,7 трлн в 2022-м. К марту текущего года количество миллиардеров уменьшилось на 87 человек в сравнении с мартом предыдущего, подсчитали в швейцарском банке UBS. По данным исследования, с марта 2022 года общее состояние миллиардеров и их количество в мире продолжает сокращаться.

Отмечается, что самые серьезные изменения наблюдались в сфере финансов и инвестиций — за год в этом секторе появилось 50 новых миллиардеров, а 30 человек выпали из этой категории. В технологической сфере появился 41 новый миллиардер, а состояние 57 человек опустилось ниже миллиарда. Аналитики считают, что это колебание отражает динамику сектора с постоянными инновациями и низкими входными порогами. В сфере производства количество миллиардеров уменьшилось на 7 человек, до 338, следует из данных исследования.

На март 2022 года больше всего миллиардеров по-прежнему в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 1084 человека, на 59 человек меньше, чем в прошлом году, сообщает UBS. При этом в США их количество возросло до 735 человек с 724 в 2021 году, а общее состояние выросло до $4,7 трлн. В Западной Европе количество миллиардеров сократилось на 7 человек за год, но состояние осталось прежним — $2,3 трлн, подсчитали в банке. По данным UBS, на число миллиардеров в Восточной Европе повлиял конфликт России на Украине — их число в регионе сократилось с 154 до 127, а общее состояние сократилось более чем на треть — до $455 млрд.

Согласно июньскому исследованию Bloomberg, 500 богатейших людей мира в текущем году потеряли в общей сложности $1,4 трлн. При этом аналитики сообщили, что в 2021 году тенденция была противоположной: тогда стремительно растущие рынки увеличили численность состоятельных людей в мире примерно на 8%.

Эрдни Кагалтынов