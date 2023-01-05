Восемь крупных банкротств на Кубани — 2022

В Краснодарском крае в прошлом году стали банкротами довольно известные лица, к примеру, экс-замглавы Минсельхоза России и основатель компании «Черномор-НефтеСтрой». Среди компаний, признанных несостоятельными,— оптовое предприятие в Сочи, дочерняя компания АО «Росгеология», застройщик из Анапы и райводоканал в Туапсинском районе.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Евгений Громыко

В феврале Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом бывшего члена Совета Федерации от Краснодарского края, экс-замглавы Минсельхоза России Евгения Громыко. С заявлением о признании должника банкротом в суд обратился «Россельхозбанк» в августе 2021 года.

Обращение банка было связано с тем, что господин Громыко выступал поручителем ООО «Новые аграрные технологии» (НАТ). На основе этой гарантии банк выдал предприятию кредит. Сумма долговых обязательств составила 575 млн руб.

Евгений Громыко в 2001–2004 годах и в 2009–2014 годах работал в администрации Краснодарского края. В эти периоды он занимал различные должности, в том числе пост вице-губернатора Кубани.

В 2012–2014 годах бывший вице-губернатор региона был депутатом ЗСК, в том числе занимал должность вице-спикера.

В 2014–2015 годах был сенатором от Краснодарского края в Совете Федерации.

В 2015–2016 годах был первым заместителем главы Министерства сельского хозяйства России Александра Ткачева.

Руслан Поветкин

В августе Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом украинского бизнесмена, основателя компании «Черномор-НефтеСтрой» Руслана Поветкина. Иск о признании должника несостоятельным также подал Россельхозбанк. Производство по делу было возбуждено в декабре 2021 года. В марте 2022 года требования истца были признаны обоснованными. Во время процедуры реструктуризации имущества должника выяснилось, что у него отсутствует имущество для покрытия расходов на процедуру банкротства.

Необходимые средства на депозитный счет Арбитражного суда Кубани внес Россельхозбанк.

Общая сумма требований кредиторов составила 786,8 млн руб. В отчете финансового управляющего от 19 июля 2022 года указано, что у должника имеется автомобиль марки Lexus, оцененный в 5 млн руб. Однако, согласно сведениям ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на 7 июня текущего года за должником не числились зарегистрированные транспортные средства. Указанный автомобиль был перерегистрирован на другого собственника в марте 2021 года.

Руслан Поветкин занимался строительством и работой объектов нефтяной промышленности. Предприниматель занимался строительством и эксплуатацией объектов нефтяной промышленности для компаний «Черномортранснефть» и «Транснефть».

ООО «Черномор-НефтеСтрой» было зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Предприятие занималось деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. 100% долей компании принадлежат Руслану Поветкину. На 2020 год предприятию были начислены налоги в общем размере 109,3 млн руб.

Алексей Мороз

В октябре Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом гендиректора ООО «Хорс» Алексея Мороза, занимающегося строительством ЖК «Орион» в Новороссийске.

С заявлением в суд о признании несостоятельным Алексея Мороза из-за долга 1,9 млн руб. обратилась Аида Кочарян.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», в январе 2022 года в отношении Алексея Мороза возбудили уголовное дело. Застройщика обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Компания Алексея Мороза ООО «Хорс» строила в поселке Мысхако в Новороссийске два жилых комплекса — «Орион-2» и «Орион-3». По версии следствия, обвиняемый на протяжении четырех лет заключал договоры участия в долевом строительстве, но так и не ввел объекты в эксплуатацию. Застройщик получил от 133 дольщиков более 320 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению, считает следствие.

НПО «Геоинжпроект»

В январе решением Арбитражного суда Краснодарского края НПО «Геоинжпроект» признано банкротом. В этой компании работала бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Иск о признании предприятия банкротом подала ФНС №1 по Краснодару. В реестр требований кредиторов включены требования в размере 6,7 млн руб.

Фирма зарегистрирована в Краснодаре в 2012 году. Доходы организации в 2018 году составляли около 28 млн руб. ООО «НПО "Геоинжпроект"» занималось проектированием социальной инфраструктуры (детских садов, школ и больниц.). Компания также принимала участие в проектировании Государственного архива Ростовской области, Крымского кадетского корпуса и биокомплекса в Симферополе.

Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир работала в «Геоинжпроекте» с 2016 по 2018 годы. В сентябре 2018 года она заняла должность главного архитектора, с которой уволилась в ноябре 2021 года.

ООО «СочиТрейд»

Оптовая компания «СочиТрейд» признана банкротом решением АС Краснодарского края в феврале.

С заявлением к ООО «СочиТрейд» о признании должника несостоятельным в августе 2021 года обратилось предприятие Gurlusyk yoly («Гурлушык Ёлы», Туркменистан).

Размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника, составлял 33,4 млн руб.

ООО «СочиТрейд» зарегистрировано в Сочи в 2017 году. Основным профилем фирмы является оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал компании — 522 тыс. руб., на 100% принадлежащий Амиру Нессару. По итогам 2020 года выручка общества составила 87,9 млн руб., чистая прибыль — 9 млн руб. Кредиторская задолженность на конец 2020 года — 98,5 млн руб.

ОАО «Краснодарнефтегеофизика»

Арбитражный суд Краснодарского края в феврале признал банкротом дочернюю компанию АО «Росгеология» — ОАО «Краснодарнефтегеофизика». С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Кроме того, о своих требованиях заявили более десяти организаций и физлиц, включая УФНС России по Краснодарскому краю, ФГУП «Охрана» Росгвардия, АО «Крайжилкомресурс» и пр.

Согласно материалам дела, сумма неисполненных денежных обязательств «КНГФ» перед кредиторами составляет более 700 млн руб.

В июне 618 единиц движимого имущества оценили в 90,2 млн руб. Среди объектов числятся: сельскохозяйственная техника, трансформаторы, генераторы, двигатели и прочее оборудование, а также мебель, инвентарь и оргтехника.

Тогда же имущественный комплекс банкрота выставили на торги за 1,3 млрд руб. В состав лотов вошли земельные участки с производственными базами в Краснодаре, Хадыженске, станице Северской и Абинске, а также техника и оборудование.

ОАО «КНГФ» является дочерней компанией АО «Росгеология». Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Основным видом деятельности являются работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Выручка общества по итогам 2021 года составила 35,2 млн руб., убыток — 61,4 млн руб. С октября 2018 года по март 2019-го общество возглавлял скандально известный экс-замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг.

ООО «Анапский проект»

В апреле решением краевого арбитража ООО «Анапский проект» признано банкротом по ходатайству ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Предприятие было создано для реализации строительства ЖК «Парковый» в Анапе аффилированным с Крайинвестбанком ООО «Кубанская Нива». После этого учредителем застройщика стал ЗПИФ «Флагман», находящийся в доверительном управлении АО «Кубанская управляющая компания», также имевший непосредственное отношение к банку. Между компаниями «банковской группы» (в общей сложности их было создано около 50), которые были зарегистрированы по одним адресам и имели номинальных руководителей из числа сотрудников Крайинвестбанка, якобы осуществлялся транзит средств, направленный в конечном итоге на вывод денег из ООО «Анапский проект» и других организаций. Об этом заявлял представитель внешнего управляющего ООО «Анапский проект» в рамках судебного заседания в феврале 2022 года.

ЖК «Парковый» включает в себя два дома. Общая площадь земельных участков составляет 8,9 тыс. кв. м. Многоэтажные дома (всего 390 квартир) с видом на море застройщик начал возводить в 2013 году, сдать объекты должны были в декабре 2016 года. Своих квартир так и не дождались более 240 дольщиков.

МУП МОТР «Райводоканал»

В январе Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении МУП МОТР «Райводоканал» процедуру конкурсного производства. С заявлением о признании водоканала поселка Новомихайловский Туапсинского района несостоятельным в январе 2021 года обратилось ПАО «ТНС энерго Кубань». Размер требований кредитора (Россети Кубань) составлял 30,8 млн руб., ФНС — 18,7 млн руб.

МУП «Райводоканал» существует с 2011 года, его бенефициаром является администрация Туапсинского района. Предприятие осуществляет забор, очистку и распределение воды. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 10,3 млн руб., убыток — 19,6 млн руб. Кредиторская задолженность МУПа на конец 2020 года составляла 155,8 млн руб.

Тат Гаспарян

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