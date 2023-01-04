Авторынок меняет флагманов

За 2022 год почти 50 зарубежных автобрендов прекратили продажи в России. Собеседники “Ъ FM” называют самой серьезной потерей уход корейских концернов. Это связано с тем, что компании KIA и Hyundai предлагали самую широкую линейку машин на российском рынке. После их ухода в массовом сегменте почти не осталось выбора. Дилеры сейчас делают ставку на компактные внедорожники из Китая. Но объемов партий на рынке недостаточно. Кто сможет заменить популярные корейские автомобили в России? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

После начала боевых действий на Украине из РФ ушли практически все производители машин именно массового сегмента. К концу 2022-го единицы еще держали свои локальные предприятия в простое, но большая часть от них начала избавляться. Такие планы были у концерна Hyundai/KIA. Его завод находится в простое еще с марта. Новые машины какое-то время импортировались из Кореи, но потом и эти поставки прекратились. А в октябре появились слухи, что предприятие могут продать. Хотя в руководстве корейского бренда уверяли, что это лишь один из сценариев. И в итоге завод законсервировали, а сотрудников распустили.

Правда, в конце 2022 года «Ведомости» сообщили, что предприятие частично запустили для производства деталей для Hyundai Solaris. Но все они идут в Казахстан. Незадолго до этого в KIA заявили, что и вовсе считают, что в 2023 году россиянам точно будет не до покупки новых машин, поэтому официальных продаж может уже никогда не быть. И если эти планы все же воплотятся в жизнь, это будет очень серьезный удар, особенно в случае с автомобилями KIA, говорит директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Доля KIA на российском рынке превышала 10%. Концерн Hyundai/KIA все эти годы много вкладывал в производство в России и имел большие планы по развитию и так далее. Отечественные потребители этот бренд любят, ценят, уважают. Например, в Москве, автомобилей KIA продавалось даже больше, чем Lada».

В KIA уточняли, что после приостановки продаж, в России сохранятся только официальные автосервисы. Для них работа найдется, ведь KIA всегда были одними из самых продаваемых машин. Но на фоне приостановки работы заводов и дальнейших отгрузок, цены стали резко расти. Для сравнения, самый бюджетный седан Rio в 2021 году стоил меньше 1 млн руб., а в 2022-м его продавали уже более чем за 2 млн руб. А к концу года в наличии их вообще не осталось. В итоге у дилеров только за девять месяцев продажи упали почти на 65%. При таких объемах окупить работу своих производственных площадок в Санкт-Петербурге и Калининграде невозможно, что отчасти и стало поводом для консервации завода. А в целом предпосылок даже для минимального улучшения ситуации нет, говорит генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Часть владельцев будет пользоваться машинами несколько дольше, потому что придется искать, и немногие смогут быстро сориентироваться, на что можно заменить свои автомобили. Перераспределение пойдет в пользу других игроков, и здесь мы видим, что структура российского рынка новых автомобилей постепенно меняется. В краткосрочной перспективе, безусловно, это будут определенные потери в объемах».

Но в отличие от многих других брендов, которые покинули российский рынок, у Kia и Hyundai была одна из самых широких линеек автомобилей —от миниатюрного хетчбэка до рамного внедорожника. В нынешних условиях единственная альтернатива — китайские машины, но они в лучшем случае через год смогут занять долю корейцев, и то частично, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Если Hyundai/KIA уйдет, то это, конечно, будет потеря для рынка, которую китайцы не сразу смогут восполнить. Но, учитывая количество китайских брендов, которые уже начинают на равных конкурировать на развитых рынках, они и будут преобладать в России. Сейчас все производители авто из Китая изучают, какие модели в других сегментах, прежде всего седаны B-класса можно привезти в Россию».

Уже к концу 2022 года из 14 представленных у дилеров автобрендов 11 были китайскими. Даже «Москвич», который собирают на бывшем заводе Renault в Москве формально — китайский автомобиль JAC. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют, что в ближайшие годы машины из КНР смогут занять до 70% рынка и оптимистичным такой сценарий участники называть не берутся.

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