Правительство ограничит раскрытие информации «Транснефтью» на срок до июля 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, в котором говорится об особенностях раскрытия информации субъектами естественных монополий, которые транспортируют нефть по трубопроводам. Согласно документу, предполагается ограничить раскрытие информации «Транснефтью» на срок до июля 2024 года, сообщает «Интерфакс».

«Целью предлагаемого регулирования является минимизация рисков увеличения санкционного давления на потребителей услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов»,— поясняют авторы поправок.

«Транснефть» — крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн куб. м резервуарных емкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведенных в России нефтепродуктов.

Действующее правовое регулирование не позволяет субъекту естественной монополии самостоятельно регулировать процесс раскрытия данных о своей деятельности. Внесение изменений последовало за обращением «Транснефти», по поручению вице-премьера Александра Новака.

Сейчас раскрываемая «Транснефтью» в открытом доступе информация о своей деятельности может быть использована для усиления ранее введенных мер ограничительного характера, говорится в сводном отчете. Изменение порядка и сроков раскрытия информации компанией предполагает временное изъятие данных из публичного доступа и их предоставление по запросу заинтересованных лиц с учетом сохранения конфиденциальности. Указанные требования не распространяются на сведения о тарифах на услуги «Транснефти».

По состоянию на 1 января 2021 года добычу нефти и газового конденсата на территории РФ осуществляли 285 организаций, которые могут являться потребителями услуг по транспортировке нефти. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать по 1 июля 2024 года включительно.

Мария Федотова