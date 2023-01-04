Росморречфлот: объем перевалки грузов в морских портах в 2022 году составил около 840 млн тонн

Объем перевалки в морских портах восстановился до допандемийного уровня 2019 года, показатель составил порядка 840 млн тонн. Об этом сообщает Росморречфлот. Прирост производственных мощностей морских портов по итогам 2022 года составил 36,64 млн тонн.

«В части строительства инфраструктуры в неблагоприятных внешнеэкономических санкционных условиях удалось не допустить заморозки проектов развития и продолжить реализацию сооружения всех ключевых инфраструктурных объектов»,— сообщает ведомство.

В 2023 году результат по вводу мощностей морских портов должен быть превзойден, отмечает Росморречфлот.

В этом году запланировано введение мощностей в рамках четырех проектов:

терминала СПГ в Мурманской области мощностью 10,4 млн тонн;

угольного терминала Суходол в Приморском крае мощностью 12 млн тонн, универсального портового терминала в Усть-Луге — 8 млн тонн;

проекту перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская обеспечить перевалку в размере около 11 млн тонн.

Организовано эффективное паромное сообщение между морскими портами РФ и Турции, в кратчайшие сроки была возобновлена работа Керченской паромной переправы, отчитывается Росморречфлот.

Также удалось обеспечить снабжение Калининградской области в условиях грузовых ограничений, установленных со стороны недружественных стран. Количество судов, работающих для снабжения Калининграда, увеличено с трех по состоянию на март 2022 года до 18 единиц на конец 2022 года. Через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности почти 58 тыс. пассажиров, свыше 42 тыс. единиц грузового автотранспорта и около 5 тыс. железнодорожных вагонов.

По данным на лето, наибольшее долевое падение грузооборота наблюдалось на Каспии из-за уменьшения перевалки наливных грузов. В крупнейших бассейнах — Дальневосточном и Балтийском — снижение грузооборота составило 0,9% и 0,6% соответственно. Объем перевалки сухих грузов сократился на 5,1%, до 225,8 млн тонн, а наливных — вырос на 4,5%, до 256,2 млн тонн. Отставание от прошлого года сократилось: по итогам полугодия оно составляло 0,5%, в январе—апреле — 2%.

Осенью грузооборот российских морских портов с января по август включительно вырос на 0,1% год к году, до 553,3 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов снизился на 4,9%, до 260,9 млн тонн, объем наливных грузов вырос 4,9%, до 292,4 млн тонн.

Тем временем за счет увеличения финансирования из средств Фонда национального благосостояния до 285 млрд руб. планируется заметно расширить программу льготного лизинга судов Государственной транспортной лизинговой компании — по ней до 2030 года могут быть поставлены судовладельцам 346 судов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Порты загрузились почти нормально».

Мария Федотова