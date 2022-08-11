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Коммерсантъ FM
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Порты загрузились почти нормально

Потеря экспорта в Европу отразилась на перевалке меньше, чем ожидалось

Грузооборот морских портов РФ удерживается на уровне прошлого года, показывая снижение всего на 0,2%. Наибольшее долевое падение наблюдается на Каспии из-за уменьшения перевалки наливных грузов. В крупнейших бассейнах — Дальневосточном и Балтийском — снижение грузооборота составило 0,9% и 0,6% соответственно. Причем если на Дальнем Востоке недозагрузку портов объясняют хроническим дефицитом пропускной способности железных дорог, то на Балтике ситуация выглядит даже лучше, чем могла бы, с учетом отказа Европы от приема российских грузов. По мнению аналитиков, причина в поставках угля через порты Северо-Запада на рынки АТР, Турции и Африки.

Морской торговый порт Усть-Луга

Морской торговый порт Усть-Луга

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Морской торговый порт Усть-Луга

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Грузооборот российских портов за январь—июль снизился на 0,2% к прошлому году, составив 482 млн тонн, сообщил Росморречфлот. При этом объем перевалки сухих грузов сократился на 5,1%, до 225,8 млн тонн, а наливных — вырос на 4,5%, до 256,2 млн тонн. Отставание от прошлого года сократилось: по итогам полугодия оно составляло 0,5%, в январе—апреле — 2%.

По итогам семи месяцев вырос грузооборот портов Арктического бассейна — на 3,3%, на 0,3% увеличился этот показатель в Азово-Черноморском бассейне. Наиболее глубоко просел грузооборот портов Каспийского бассейна — падение достигло 27,5% (до 3,1 млн тонн). Основным виновником падения Росморречфлот называет перевалку наливных грузов, сократившуюся на 40,1%, до 1,4 млн тонн.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна упал на 0,9%, до 131,2 млн тонн. Надежда Малышева из Portnews говорит, что наиболее актуальной остается проблема доставки грузов по сети ОАО РЖД к портам Дальнего Востока, отмечая, что некоторые крупные угольные порты в регионе сейчас из-за дефицита провозной способности по сети загружены только на половину мощности.

835,2 млн тонн

составил грузооборот морских портов РФ в 2021 году.

В феврале директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская отмечала, что по итогам 2021 года загрузка мощностей специализированного угольного терминала «Восточный порт» составляла 46% — 26,3 млн тонн при перерабатывающей способности 55 млн тонн, а потери от недозагрузки перевалочных мощностей за три года составили 86,5 млн тонн. По ее словам, профицит мощностей угольных терминалов присутствует на всех направлениях экспорта угля, в частности, на Северо-Западе в 2021 году он составлял 31,6 млн тонн, на Юге — 34,8 млн тонн, а больше всего на Дальнем Востоке — 74 млн тонн, где порты загружены лишь на 56%.

По Балтийскому бассейну грузооборот «сократился символически» на 0,6%, до 143,6 млн тонн, при этом объем перевалки сухих грузов упал на 7,1%, до 56,3 млн тонн, а наливных — вырос на 14,1%, до 87,3 млн тонн.

На грузооборот на Северо-Западе влияет потеря западных рынков сбыта массовых грузов в связи с санкциями, а также замирание контейнерного рынка после отказа крупных контейнерных хабов и международных линий работать с Россией.

Гендиректор УК «Дело» Дмитрий Паньков прогнозировал падение контейнерооборота по итогам года на 90–95% (см. “Ъ” от 12 апреля), в мае снижение составило 60%, по итогам июня — 85% (см. “Ъ” от 17 июня).

Контейнеропоток на Балтике сильно упал

На Северо-Западе, отмечает Надежда Малышева, грузооборот поддерживается за счет угля, и несмотря на запрет Европы на импорт российского угля с 10 августа, глубоководные порты, такие как Мурманск и Усть-Луга, сейчас отправляют или начинают оправлять Capesize на Китай и Индию, а менее крупные порты — Panamax на Турцию и Африку. Совсем мелкие порты Северо-Запада,— например, Выборг,— где сейчас образовались крупные складские запасы угля, могут, предполагает она, переориентировать поставки на Калининград, замещая выпадающие перевозки по железной дороге.

Наталья Скорлыгина

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