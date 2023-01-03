МИД России не считает возможным вести переговоры с Японией

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что диалог с Японией по мирному договору невозможен, поскольку японские власти не отказываются от «антироссийского курса».

«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно»,— заявил замглавы российского МИДа (цитата по ТАСС). «Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию»,— добавил он.

До начала военной операции на Украина Россия и Япония вели переговоры о полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве. После 24 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил действия России. Власти Японии ввели несколько пакетов санкций в отношении России, российские власти приняли аналогичные меры.

Анастасия Ларина