Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России не считает возможным вести переговоры с Японией

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что диалог с Японией по мирному договору невозможен, поскольку японские власти не отказываются от «антироссийского курса».

«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно»,— заявил замглавы российского МИДа (цитата по ТАСС). «Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию»,— добавил он.

До начала военной операции на Украина Россия и Япония вели переговоры о полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве. После 24 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил действия России. Власти Японии ввели несколько пакетов санкций в отношении России, российские власти приняли аналогичные меры.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...