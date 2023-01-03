Что происходит после ввода войск России на Украину. День 314-й

Правительство России утвердило льготную ипотеку в 2% годовых для жителей присоединенных территорий. В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Киевлянину, который срезал кусок стены с граффити Бэнкси, грозит 12 лет тюрьмы. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:40. Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову.

12:40. Мантуров заявил о поставке около 340 тыс. комплектов экипировки для нужд спецоперации в 2022 году.

11:26. Передача пяти командиров батальона «Азов» (запрещен в России) и украинского политика Виктора Медведчука в рамках обмена пленными в сентябре прошла в аэропорту Анкары, сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники. По их словам, инициатором обмена была Россия.

11:22. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $87 за баррель.

11:22. Правительство России утвердило льготную ипотеку для жителей присоединенных территорий со ставкой не более 2% годовых.

11:22. Основатель ЧВК «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин попросил МВД и Минздрав проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших в ходе боевых действий на Украине военных.

11:22. Киевлянину, срезавшему со стены мурал работы Бэнкси, грозит до 12 лет тюрьмы.

11:21. В Киеве сохраняется экстренный режим отключений света, сообщают в ДТЭК.