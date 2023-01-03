Будущим поколениям отказали в никотине

Половина россиян поддержали пожизненный запрет курения для будущих поколений. Такой закон с 2023 года начинает действовать в Новой Зеландии. Страна первой в мире навсегда запретила продавать табачные изделия людям, родившимся после 2009-го. Несколько лет назад возможность аналогичной меры обсуждали и в российском Минздраве. А недавний опрос Superjob показал, что 50% россиян были бы не против подобных изменений в законе. Как запрет на курение для будущих поколений встретили в Новой Зеландии? И может ли Россия последовать ее примеру? Расскажет Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Пожизненный запрет на продажу сигарет всем, кому сейчас 14 лет и меньше — мера беспрецедентная. Но в мировых СМИ она наделала больше шума, чем в самой Новой Зеландии. Антитабачные законы там ужесточали планомерно: снижали процент никотина в сигаретах и запрещали торговать ими в супермаркетах. Цена пачки за десятилетие выросла втрое, до $20 (дороже только в Австралии). План удался: курящих в Новой Зеландии меньше 9%, да и те в основном иностранцы, рассказывает житель Окленда Сергей Пермитин: «Редчайший случай, когда кто-то из молодых курит. На улице если и встречаются люди с сигаретой, то это туристы из Китая или других стран, но точно не новозеландцы.

Если курить много, то приобретать сигареты придется через всевозможные почтовые сервисы. Пообщался со знакомыми, этот запрет никого особенно не взволновал, многие говорят, он введен, чтобы отвлечь людей от подготовки очередного законопроекта о легализации марихуаны.

Никто не сможет контролировать соблюдение этого запрета. Любой, кто постарше, может купить мне пачку сигарет. Если нельзя проконтролировать, то этот закон вступает в конфликт с принципом принятия законов в английском праве и напоминает популизм».

Запретить продавать сигареты тем, кто родился после определенного года, планировали и другие страны. В Малайзии обсуждался 2005-й. В Дании — 2010-й. В России — 2014-й. Во всяком случае, пять лет назад в СМИ появилась информация, что идею продвигает Минздрав. Но как позже писал «Интерфакс», в министерстве всерьез вводить подобный запрет не готовы. Пока чиновники ограничиваются рекомендациями и штрафами для ритейлеров. А такой способ борьбы с употреблением табака работает плохо, говорит исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская: «За два года штрафы на юрлицо выросли в восемь раз — до 300 тыс. руб. Но ситуация не поменялась. Зафиксировать нарушение очень сложно. Несовершеннолетний должен давать показания, иногда в отделении милиции. Должен давать показать и продавец, а торговая точка всегда начинает оспаривать. Даже в таком случае не всегда удается доказать факт продажи табака. Если только сотрудник Роспотребнадзора будет стоять, дежурить около кассы чуть ли не в погонах. Надо разрешить контрольную закупку с привлечением несовершеннолетнего. Какое-то время назад это использовалось, а сейчас так делать нельзя — закон на стороне розничной торговли».

Впрочем, доля курящих россиян, если верить официальной статистике, снижается. Если в 2009-м она составляла 40%, то сейчас — около 20%. Ситуация переломилась в 2014-м, когда в России ограничили курение в кафе, аэропортах и вблизи зданий. В Госдуме недавно призвали последовать примеру Новой Зеландии. Судя по данным Superjob, полный запрет на продажу сигарет будущим поколениям поддерживает половина россиян (в том числе треть курильщиков).

И все же подобный сценарий маловероятен, говорит первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов: «Я бы тоже с удовольствием запретил. Но в такое сложное время раздражать людей запретами политически нецелесообразно. Мы приняли закон о противодействии табачному дыму, но потом пошли послабления. Депутат из Санкт-Петербурга провел закон, в аэропортах разрешили камеры, в которых можно курить. Но там же надо хорошую защиту установить, кондиционеры, у нас этого никто не делает, поэтому найти комнату для курения можно по запаху табака. Думаю, что если даже и будет вноситься подобный законопроект, его положат под сукно».

Ударят ли такие запреты по табачному рынку? Новозеландский точно нет, говорят эксперты. Табака страна потребляет мало, кроме того закон не запрещает электронные сигареты. А ставку на них в будущем сделают почти все табачные гиганты, говорит главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев: «Philip Morris, BAT, JTI в какой-то мере, Imperial Brands попыталась сделать, правда, у них нагреваемая продукция не очень успешна. Никто не перестанет повышать ставки акцизов, ведь вместе с ними повышается и прибыль — вот и будет компенсация.

Например, из Австралии ушли все табачные компании, после того, как ввели Plain Pack — обезличенную упаковку. Половина рынка там — контрабанда из Китая. Население курит, что достанет».

В Новой Зеландии незаконно продается каждая 10ая сигарета. Но местные власти, похоже, черный рынок не пугает. Когда-то так было и в Бутане. В нулевые буддистское королевство первым в мире полностью запретило продажу сигарет. Но пару лет назад решение пришлось отменить. Выяснилось, что контрабандисты, преодолевая закрытые из-за пандемии границы, завозили из соседней Индии не только сигареты, но и коронавирус.

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Елизавета Скобцова