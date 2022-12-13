В Новой Зеландии пожизненно запретили продавать табак тем, кто родился после 2009 года

В Новой Зеландии с 2023 года сократят концентрацию никотина в табачных изделиях и число торговых точек по продаже табака. Соответствующий закон принял парламент страны в третьем чтении. Также, согласно документу, людям, рожденным после 1 января 2009 года пожизненно запретили покупать табак, сообщило Radio New Zealand National. Это первый в мире закон, который запрещает курение для будущего поколения.

«Количество розничных продавцов по всей стране, которые могут продавать табак, сократится до одной десятой от нынешних 6000. Согласно этому закону, к концу следующего года должно быть не более 600 розничных продавцов табачных изделий»,— сказала заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Аиши Верралл.

По ее словам, сейчас в стране курят 8% взрослого граждан. Полтора года назад курили 9,4% человек, десять лет назад — 16%.

Закон не запрещает продажу вейпов. По данным The Guardian, часть населения Новой Зеландии перешла с сигарет на электронные устройства.

После проведенного в стране в 2010 году опроса о курящих жителях, власти Новой Зеландии объявили цель сократить уровень курения ниже 5% к 2025 году. В частности, для этого страна вводила запрет на яркие упаковки для сигарет и устанавливала высокие налоги на них.

Полина Собакина