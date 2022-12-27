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Коммерсантъ FM
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Неформальная встреча глав СНГ завершилась

Неформальный саммит глав стран СНГ завершился, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента Белоруссии «Пул Первого». Предновогодняя встреча девяти стран—членов содружества проходила в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря.

Утром финального дня саммита президент Владимир Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым Жомарт-Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев позавтракали за круглым столом в одном из залов Русского музея.

Кроме того, российский президент сегодня провел двусторонние встречи с господами Лукашенко и Пашиняном. По словам Александра Лукашенко, в ходе саммита им с Владимиром Путиным удалось решить многие вопросы и расставить все точки над i. На встрече с Николом Пашиняном господин Путин обсудил урегулирование на Южном Кавказе, а также армяно-азербайджанские отношения.

Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в столице Киргизии Бишкеке.

Подробнее о первом дне неформального саммита — в материале «Ъ» «Перстни веером».

Милена Костерева

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