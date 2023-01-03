Кинотеатры затягивают пояса

Отечественное кино не смогло спасти российский прокат. За год сборы упали на 40%. А если сравнивать с допандемическим 2019-м, касса сократилась более чем вдвое. Такие данные приводят в сети «Каро». Там ожидают, что в 2023 году падение только ускорится. А в Ассоциации продюсеров кино и телевидения и вовсе говорят, что наступивший год будет самым тяжелым. Чего ждет кинотеатральная индустрия? Об этом расскажет Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Релизы трех самых кассовых фильмов 2022 года состоялись до 24 февраля. Это российский проект Disney «Последний богатырь» и два голливудских блокбастера — «Человек-паук» и «Анчартед: на картах не значится». Последний вышел незадолго до начала боевых действий на Украине. И в отсутствии других серьезных конкурентов был лидером проката шесть недель. Некоторые кинотеатры продолжали его показывать даже осенью.

И все же своеобразным флагманом стало отечественное кино, которое позволяло рынку держаться на плаву, насколько это вообще возможно, отмечает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев: «Главным ударом по киноиндустрии стала утрата привычки аудитории ходить в кино. Когда нет больших фильмов, заметных рекламных кампаний, зритель не видит, для чего ему посещать кинотеатры.

На что ходили? Прежде всего, семейное кино, анимация и игровые фильмы. Семейную аудиторию удалось сохранить, а вот молодежь перестала регулярно посещать кинозалы. Какие-то ограниченные аншлаги продолжает фестивальное, артхаусное кино, но это нишевая история, она не в состоянии спасать кинопрокат в индустриальном масштабе».

А может ли спасти кинопрокат прямая государственная поддержка? Минкульт, например, в этом сомневается. Там считают, что помощи хватит на полтора месяца, а индустрия должна высказать «внятные предложения». И, по крайней мере, одна идея есть. Это законопроект о принудительном лицензировании, который позволить показывать кино без согласия голливудских студий. Причем изначально документ касался, в том числе сериалов и программного обеспечения. Но не все на рынке поддержали идею, и текст переписали.

Подробнее о механизме “Ъ FM” рассказал замруководителя группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов: «Например, заинтересованное лицо приходит в суд и доказывает, что данный объект недоступен. Но если каждое заинтересованное лицо будет приходить в суд, то ни одна судебная система этого не выдержит.

Поэтому в любом случае должен быть какой-то процессуальный истец, который представляет в суде группу заинтересованных лиц и требует предоставить ему длительную лицензию.

В дальнейшем к ней сможет присоединиться любое лицо на установленных судом условиях».

При этом некоторые собеседники “Ъ FM” говорят, что принудительное лицензирование в будущем лишь навредит кинотеатрам. И дело даже не в том, что голливудские студии откажутся возвращаться. Такой подход может отпугнуть и тех, кто по-прежнему сотрудничает с Россией. Угроза вполне реальна, полагает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании DRC Владимир Ожерельев: «Конечно, ничего хорошего киноиндустрию не ждет. Может быть, на коротком отрезке времени заполучить какой-то контент и получится, но дальше делать это будет все сложнее.

Скорее всего, возникнут коммерческие затруднения в последующем взаимодействии либо лицензии станут дороже, либо правообладатели в принципе откажутся от сотрудничества с российскими дистрибуторами. Возможно, будут и судебные иски, но эффективными они окажутся только в случае, если у российских компаний, которые пользуются принудительной лицензией, есть активы за границей. Отечественные суды вряд ли признают решение иностранных, потому что оно будет противоречить публичному порядку».

Отдельные кинотеатры предпочли не дожидаться изменений в законах. И уже сейчас показывают голливудские новинки без разрешения. Такую практику называют «бесплатным предсеансовым обслуживанием». Зритель покупает билет на российский фильм перед которым показывают зарубежный блокбастер. Все сборы при этом идут на счет отечественной картины. Профильные СМИ подозревают, что именно так короткометражке «Вижу» удалось собрать в прокате больше 50 млн руб.

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