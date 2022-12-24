«Аватар» ищет путь на экран

«Аватар: Путь воды» добрался до больших экранов небольших кинозалах. Крупные сети фильм не показывают, опасаясь судебных исков. Нет таких сеансов и в Москве, но в залах некоторых городов шанс оценить сюжет и голливудские спецэффекты все же есть. “Ъ FM” выяснил, кто и как продает билеты на продолжение «Аватара». С подробностями — Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Century Studios Фото: 20th Century Studios

«Аватар: Путь воды», наверное, ждали как не один другой фильм. Интерес к судьбе солдата Джейка Салли, который в первой части отказался от человеческого обличия и остается жить на спутнике Пандоре, без труда подтверждается цифрами. Сборы за неделю по всему миру превышают $600 млн. А зрительский рейтинг на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — за 90%, хотя у профессиональных критиков восторгов поменьше.

Господин Кэмерон через 13 лет продолжает удивлять, по крайней мере, спецэффектами, да и хронометражем — фильм идет три с лишним часа. Россиянам оценить художественные качества нового «Аватара» не так просто. Копии, конечно, найдутся на пиратских сайтах, но знатоки говорят, что подлинное удовольствие можно получить только от просмотра на большом экране.

И с этим как раз проблема. Студия Disney прекратила сотрудничество с Россией. У «Аватар: Путь воды» нет прокатного удостоверения и легально выйти на экраны он не может. Ситуацию могло бы исправить принудительное лицензирование, но закона нет. Крупные игроки такой контент обходят стороной, чтобы не подставляться под уголовное преследование, гендиректор объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин: «Для киноиндустрии, которая три года находится в не очень удобной позе, это был бы даже не лакомый кусок, а глоток кислорода. Законного права на показ "Аватар: Путь воды" на территории Российской Федерации на данный момент не существует. Нарушение преследуется уголовно, как и ограбление банка. Поэтому у меня не стоит спрашивать, почему я не граблю банк, когда другие это делают».

Впрочем, перспективы получить крупный штраф и даже отправиться в колонию за нарушение авторских прав не останавливает предпринимателей в регионах. «Аватар: Путь воды» попал в афишу десятка кинотеатров по всей России. На сайтах у них размещен крупный баннер, предупреждающий о долгожданной премьере. Билеты можно бронировать онлайн или по телефону. В официальных группах в соцсетях — розыгрыши. На горячей линии зала Gagarin Cinema в подмосковной Ивантеевке заверили “Ъ FM”, что голливудский блокбастер у них демонстрируется на легальных основаниях:

— Вы на какое время хотите: 10.30, 14.00, 17.30, 21.00? — На вечернее. — 460 руб. — А это 2D или 3D? — 2D, формат 4К. Фильм протестировали, посмотрели, никаких проблем нет. У нас ничего нелегального нет. — А он легально? — Да.

Сеансы есть и в городах Дальнего Востока и Сибири. Жителям Красноярска в скором времени будет доступна версия «Аватара» в 3D. По крайне мере, об этом “Ъ FM” сказали в кассе кинотеатра «Луч». Цены вполне себе столичные — 500 руб. за билет на вечерний показ.

— Ожидаем. Был запрос на «Аватар: Путь воды» в 3D, но когда нам его дадут, никто не знает. — Качество нормальное? Потому что у нас же вроде официально это… — Да, хорошее. — А вы видели, это не какие-то пиратские версии? — Не видела, но знаю, что это не пиратские.

По оценкам Bloomberg, на создание второго «Аватара» ушло не менее $350 млн, при этом его режиссер Джеймс Кэмерон точную сумму не называл, хотя и заметил в интервью GQ: чтобы окупиться, лента должна стать третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории. К слову, сейчас в топ-3 входят первый «Аватар» и «Титаник» того же Кэмерона, заработавшие около $3 млрд и $2 млрд соответственно. Но россияне в достижении целевых показателей на этот раз едва ли помогут. По некоторым оценкам, даже в докоронавирусные времена российский прокат давал лентам лишь несколько процентов от общемировых сборов.

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