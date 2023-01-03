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Коммерсантъ FM
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Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО

Членство Турции в НАТО должно быть «поставлено под вопрос» в случае переизбраний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, считает Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению господина Болтона, турецкий президент может быть переизбран «обманным путем».

«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президента Эрдогана (вероятно, обманным путем) переизберут»,— написал Джон Болтона в статье для Telegraph.

Он добавил, что экономические санкции нанесли ущерб экономике России. Однако, по мнению бывшего советника по нацбезопасности, экономика Украины находится в худшем состоянии, и «значительная часть ее физического капитала буквально обращена в пыль».

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме. В декабре турецкие власти жаловались, что их условия до сих пор не выполнены. МИД Швеции говорил о наличии прогресса в этом вопросе. Финские власти ожидают вступления в альянс к июлю 2023 года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Двадцать восемь двоих жмут».

Лаура Кеффер

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