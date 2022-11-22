Двадцать восемь двоих жмут

В НАТО собирались принять Финляндию и Швецию в свои ряды до конца 2022 года, однако протоколы о присоединении к альянсу по-прежнему не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция. На Будапешт обещает надавить Польша во время встречи Вышеградской четверки 24 ноября. Турция же продолжает обсуждать с Хельсинки и Стокгольмом курдский вопрос. При этом получение одобрения Анкары осложнилось из-за недавнего теракта в Стамбуле, в организации которого турецкие власти обвинили запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК). В экспертном сообществе отмечают: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, видимо, еще не все выторговал у партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ESTELA SILVA / EPA / Vostock Photo Фото: ESTELA SILVA / EPA / Vostock Photo

Полноправное вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которое в альянсе надеялись завершить до конца 2022 года, по-прежнему тормозится двумя странами — Венгрией и Турцией. Поторопить Будапешт вызвался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На встрече с финской коллегой Санной Марин политик пообещал: 24 ноября, когда в словацкий город Кошице съедутся представители Вышеградской группы, он постарается надавить на венгерского премьера Виктора Орбана. У Варшавы с Хельсинки ранее было достаточно разногласий из-за зачастую несовпадающих представлений о верховенстве закона и свободе СМИ. Однако сейчас, по словам господина Моравецкого, Польша и Финляндия находятся «по одну линию фронта».

«Вместе с нашими друзьями из Словакии и Чехии мы попросим Виктора Орбана быстро ратифицировать документы для Швеции и Финляндии, поскольку это критически важно для восточного фланга нашего региона»,— заверил глава польского правительства.

Польша, будучи одной из первых стран, ратифицировавшей протоколы о вступлении в НАТО двух северных соседей, с самого начала была сторонницей скорейшего расширения блока за счет этих государств. Поэтому тот факт, что улаживать дела с Будапештом вызвался господин Моравецкий, мало кого может удивить. Другое дело, что, судя по всему, особого труда ему это не составит. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна ратифицирует документы раньше Турции и произойдет это до конца осенней сессии местного парламента — то есть до середины декабря.

Есть, правда, одно обстоятельство, которое может заставить венгров еще несколько потянуть с решением. Будапешт из-за своей позиции по российско-украинскому конфликту — отказа участвовать в тренировке украинских военных и блокирования ряда энергетических санкций ЕС против РФ — сейчас сталкивается с жесткой критикой, а Виктора Орбана обвиняют чуть ли не в закулисном ведении дел с Москвой. Даже предстоящая встреча в Кошице, видимо, не обойдется без скандала, поскольку ряд политиков (например, спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова и председатель Сената Милош Выстрчил) решили бойкотировать Вышеградский форум в знак несогласия с политикой Венгрии.

Впрочем, раз господин Сийярто пообещал, что Будапешт не будет последним, кто даст зеленый свет Хельсинки и Стокгольму, то, скорее всего, так оно и будет.

С Анкарой ситуация сложнее. Еще в начале ноября прилетевший в Стамбул на переговоры генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Финляндии и Швеции пришло время стать полноправными членами альянса. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на это ему тогда посоветовал не торопиться. В понедельник, 21 ноября, господин Столтенберг, выступая на открытии парламентской ассамблеи НАТО, вновь повторил: «Процесс ратификации почти завершен. 28 из 30 союзников уже ратифицировали (документы.— “Ъ”). В июне в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум. Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства. Они — сильные партнеры в нашей совместной борьбе с терроризмом. Итак, пришло время завершить процесс вступления и поприветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО»,— подытожил генсек блока.

Днем ранее господин Столтенберг в интервью телеканалу SVT также посоветовал Хельсинки и Стокгольму «укреплять сотрудничество с Турцией в борьбе с террористической организацией РПК и ее ответвлениями». По его словам, для Турции это важно, так как эта страна—член НАТО «больше всего подвергалась террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим».

Как интерпретировала слова генсека альянса турецкая газета Daily Sabah, Йенс Столтенберг «призвал северные страны объединиться с членами НАТО в борьбе с терроризмом». Издание отметило, что эти слова прозвучали в особенно напряженное для Турции время, когда в результате теракта 14 ноября в Стамбуле погибли шесть человек и 81 получил ранение, а также после «трех ракетных обстрелов сирийским отделением РПК юго-восточной границы Турции, где погибли по меньшей мере три мирных жителя и 14 получили ранения». Поздно вечером 19 ноября Анкара начала операцию против курдских формирований в Ираке и Сирии.

Daily Sabah напомнила, что у Анкары остаются разногласия с Хельсинки и Стокгольмом из-за давних споров по курдскому вопросу, однако в то же время отметила, что «Швеция предпринимает шаги, чтобы завоевать расположение Турции».

Недавно шведский парламент принял конституционную поправку, позволяющую ввести новые законы, «ограничивающие свободу ассоциаций, когда речь идет об ассоциациях, занимающихся терроризмом и поддерживающих его».

Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил “Ъ”, что произошедшие в Турции теракты, в которых Анкара обвиняет курдские формирования, напрямую не могут повлиять на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, однако используются Турецкой Республикой как еще один повод поторговаться. «Все (в том числе и в Турции) прекрасно понимают, что теракты и в целом курдский вопрос не имеют никакой связи с Финляндией и Швецией. Представители РПК живут и в Германии, и в Великобритании, и много где еще. Тем не менее для Анкары — это повод лишний раз поторговаться. Но бессмысленно рассчитывать на то (как это периодически делают в России), что курдская проблема каким-то образом повлияет на расширение НАТО»,— отметил тюрколог.

По его словам, основные вопросы у Анкары остаются к Швеции, которая ранее наиболее активно критиковала Турцию за подход к решению курдского вопроса и укрывала представителей РПК.

«Однако в стратегическом плане этот вопрос в итоге решится — просто пока президент Эрдоган чувствует, что не все еще выторговал в обмен на зеленый свет для Швеции и Финляндии»,— добавил Юрий Мавашев.

Известно, что в начале декабря Турцию по приглашению министра обороны Хулуси Акара посетит его финский коллега Антти Кайкконен. По словам главы правительства Финляндии, он испытывает «осторожные позитивные ожидания от поездки». Между тем господин Акар недавно отметил: получат ли северные коллеги одобрение от Анкары до турецких выборов в 2023 году, зависит исключительно от скандинавских стран. Он подчеркнул, что Турция довольна заявлением Швеции, что YPG (сирийское крыло РПК) «органически, иерархически и финансово» связано с РПК, однако ждет подобных слов и от Финляндии.

Алексей Забродин