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Коммерсантъ FM
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Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО после выполнения взятых ими обязательств

Финляндия и Швеция до сих пор не выполнили свои договоренности с Турцией, утверждает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, из-за этого турецкие власти пока не могут ратифицировать вступление этих стран в НАТО.

«Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчеркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены... Мы с сожалением отмечаем, что в этих странах все еще продолжаются провокационные действия. Мы ожидаем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Против этого выступила Турция, выдвинув обеим странам ряд условий, в том числе выдачу подозреваемых в терроризме. В августе Анкара жаловалась, что они эти условия не выполняют. СМИ писали, что Турция, скорее всего, не одобрит их вступление в альянс до конца года.

Подробности — в материале «Ъ» «Двадцать восемь двоих жмут».

Лаура Кеффер

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