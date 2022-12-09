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Коммерсантъ FM
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МИД Швеции заявил о прогрессе в процессе вступления в НАТО

Швеция показывает «хороший прогресс» в процессе вступления в НАТО, утверждает глава МИДа страны Тобиас Биллстрем. США считают, что Финляндия и Швеция вступят в альянс в ближайшее время.

Господин Биллстрем встретился в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном, они провели совместную пресс-конференцию. Глава МИД Швеции заявил, что его страна будет «вносить вклад в безопасность всего альянса». «Мы сфокусировались на процессе нашего вступления в НАТО, который хорошо прогрессирует»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Блинкен заявил, что Швеция и Финляндия работают над тем, чтобы разрешить вопросы, беспокоящие Турцию, которая блокирует их вступление в НАТО. Госсекретарь убежден, что альянс примет Финляндию и Швецию в число своих членов «в самое ближайшее время»

«Турция подняла важные вопросы в сфере безопасности в процессе (переговоров о расширении НАТО.— "Ъ"), и этот процесс эффективно и продуктивно используется для решения этих беспокоящих вопросов»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе потребовав выдать нескольких подозреваемых в терроризме. СМИ писали, что Анкара, скорее всего, не одобрит их вступление в альянс до конца года. В начале декабря турецкие власти жаловались, что их условия до сих пор не выполнены.

Подробности — в материале «Ъ» «Двадцать восемь двоих жмут».

Лаура Кеффер

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