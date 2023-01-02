Самарский губернатор рассказал о погибших земляках при ударе ВСУ по Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что среди погибших при ударе ВСУ по ПТУ в Макеевке есть и военнослужащие из Самарской области. «Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются»,— сообщил господин Азаров местному изданию sovainfo.ru.

Он добавил, что в соцсетях много неверной, фейковой информации о случившемся, поэтому для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего. «Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку»,— заключил губернатор.

Издание «7x7» (признано иноагентом в РФ) связалось, как утверждается, с женой мобилизованного военнослужащего, который в день удара ВСУ находился в Макеевке. Она сообщила изданию, что практически все имущество военных осталось под завалами.

Супруга другого мобилизованного рассказала изданию, что раненных в Макеевке военнослужащих отправили в Ростовскую область. Она также сообщила, что имущество мобилизованных осталось в разбомбленном училище и что у них не осталось «ни вещей ни лекарств, ни денег, ни еды».

Ранее сегодня, 2 января, Минобороны сообщило о гибели 63 военнослужащих в результате удара ВСУ ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. 1 января замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов подтвердил сообщения в СМИ о том, что в ПТУ в Макеевке, по которому нанесли удар, находились мобилизованные военнослужащие.

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Эрдни Кагалтынов