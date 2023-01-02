Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по Макеевке

Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. В результате удара, как сообщает ведомство, погибли 63 военнослужащих. Ранее СМИ писали, что в подвергшемся обстрелу подразделении были мобилизованные граждане.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка»,— сообщается в сводке Минобороны, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

1 января замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов подтвердил сообщения в СМИ о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар системой HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда находившиеся там мобилизованные военнослужащие сели за праздничный стол.

В правоохранительных органах ДНР сообщили ТАСС, что «противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов». По полученным данным, следует из пояснений собеседника агентства, ВСУ смогли навести ракетную систему HIMARS.

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