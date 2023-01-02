Замминистра ДНР Безсонов подтвердил информацию об ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке

Заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов подтвердил информацию, что в новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар системой HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда находившиеся там мобилизованные военнослужащие сели за праздничный стол.

«По поводу удара по Макеевскому ПТУ. Местные сообщают, что удар был нанесен ровно в 00:01 по нашему времени. По моим данным противник в очередной раз применил американское РСЗО "Хаймерс"»,— сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале (орфография автора сохранена).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах ДНР, «предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов». «Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов»,— сказал собеседник агентства.

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