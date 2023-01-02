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Коммерсантъ FM
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«Суточно.ру»: Эсто-Садок, Шерегеш и Кировск вошли в число самых популярных горнолыжных курортов

Средний чек на посуточную аренду на российских курортах за год вырос на 24%, до 7112 руб. за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру». По его данным, в топ-10 горнолыжных курортов России этой зимой вошли Эсто-Садок в Красной Поляне, Шерегеш и Кировск.

Также в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов попали Архыз, Домбай, Горный воздух (Южно-Сахалинск), Терскол (Эльбрус), Белокуриха, Губаха, Хвалынск. Гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов уточнил, что курорт Губаха вошел в десятку впервые. По его словам, на курорте «неплохая инфраструктура», а цены на аренду значительно ниже — в среднем 3 415 руб. в сутки.

По подсчетам сервиса, дороже всего посуточная аренда жилья была в Архызе — 7925 руб. за сутки (рост на 5% за год), Эсто-Садоке — 7859 руб. (+16%), Шерегеше — 6919 руб. (+24%), на Домбае — 6900 руб. (+19%), Терсколе — 6309 руб. (+35%). В Хвалынске средняя плата за аренду была на уровне 5052 руб. (+32%), Горном воздухе — 4318 руб. (снижение на 5%), Кировске — 4222 руб. (–2%), Белокурихе — 4149 руб. (+24%).

В конце декабря горнолыжный курорт «Красная Поляна» ограничивал продажу ски-пассов из-за высокой загруженности трасс. Курорт «Роза Хутор» был вынужден перенести открытие катания на 31 декабря: из-за теплой погоды в Сочи нет снега в горах.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Лыжи отложили до лучшей погоды».

Лаура Кеффер

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