Горнолыжный курорт «Красная Поляна» ограничил продажу ски-пассов из-за высокой загруженности трасс

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева сообщила «Ъ», что из-за большой загрузки горнолыжных трасс продажа ски-пассов временно прекращена. На территории курорта в настоящее время снег лежит только на трассе, расположенной на высоте 2 тыс. м, остальные трассы пока не работают, таким образом, из 30 км трасс горнолыжного курорта задействованы всего 4 км.

По словам госпожи Перепечаевой, количество лыжников на верхних трассах в горной долине Цирк-2 превышает 2 тыс. человек, время ожидания в очереди составляет 30–40 минут. «Тем туристам, кто не успел сегодня купить ски-пассы, мы предлагаем покататься завтра утром. Если кто-то уже купил, он имеет возможность пройти»,— пояснила топ-менеджер курорта «Красная Поляна». Ограничения будут вводиться ежедневно до того момента, когда на нижних трассах выпадет снег или когда наступит минусовая температура, чтобы появилась возможность включить снеговые пушки.

Анна Перова, Краснодар