Горнолыжный курорт «Красная Поляна» ограничил продажу ски-пассов из-за высокой загруженности трасс

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева сообщила «Ъ», что из-за большой загрузки горнолыжных трасс продажа ски-пассов временно прекращена. На территории курорта в настоящее время снег лежит только на трассе, расположенной на высоте 2 тыс. м, остальные трассы пока не работают, таким образом, из 30 км трасс горнолыжного курорта задействованы всего 4 км.
По словам госпожи Перепечаевой, количество лыжников на верхних трассах в горной долине Цирк-2 превышает 2 тыс. человек, время ожидания в очереди составляет 30–40 минут. «Тем туристам, кто не успел сегодня купить ски-пассы, мы предлагаем покататься завтра утром. Если кто-то уже купил, он имеет возможность пройти»,— пояснила топ-менеджер курорта «Красная Поляна». Ограничения будут вводиться ежедневно до того момента, когда на нижних трассах выпадет снег или когда наступит минусовая температура, чтобы появилась возможность включить снеговые пушки.