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Коммерсантъ FM
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Горнолыжный курорт «Роза Хутор» перенес открытие катания на 31 декабря

Открытие горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор» перенесено ориентировочно на 31 декабря, сообщает пресс-служба курорта. Гостям курорта, которые приобрели ски-пассы на даты до 30 декабря, будут предоставлены бонусы, посетители курорта также получат скидки на развлекательные мероприятия.

Из-за теплой погоды в Сочи снега в горах оказалось недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания на курорте «Роза Хутор». Система искусственного оснежения трасс запускается в работу, как только сохраняются устойчивые отрицательные температуры, не превышающие отметку –1,5°С, однако в настоящее время в районе горного кластера Сочи температура воздуха не позволяет запустить снеговые пушки.

Горнолыжный курорт «Красная Поляна», где катание уже началось, сегодня, 27 декабря, сообщил об ограничении продажи ски-пассов из-за большой загрузки трасс. Основная часть трасс «Красной Поляны» закрыта из-за теплой погоды.

Анна Перова, Краснодар

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