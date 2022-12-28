Лыжи отложили до лучшей погоды

Горнолыжный сезон в Сочи снова откладывается. А туристы отказываются от броней в отелях. Если в 2021 году в декабре некоторые гостиницы были заполнены на 70%, то сейчас загрузка упала до 30%, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Речь идет в основном о бюджетном сегменте, где обычно останавливаются лыжники и сноубордисты. Сейчас в Красной Поляне работает лишь одна зона, она находится на высоте 2 тыс. м. Только там лежит снег. На остальных склонах он тает из-за плюсовой температуры. С какими сложностями сталкиваются туристы? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Такого теплого декабря в Сочи не было больше 10 лет. В 2011 году курортный сезон стартовал только 8 января. Тогда, конечно, не было нынешнего потока туристов, да и уровень развития инфраструктуры оставлял желать лучшего.

В 2022 году все, похоже, надеются на новогоднее чудо, ведь склоны «Розы Хутор» закрыты до 31 декабря. А на открытых трассах Красной Поляны приходится ограничивать продажу ски-пассов — в определенный момент желающих спуститься по склону становится слишком много, сообщила директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова: «Сейчас катание доступно только на высоте 2,2 тыс. м на трассе "Цирк-2". Эта территория имеет определенную вместимость катающихся, поэтому для комфортного пребывание на склоне мы ограничиваем продажу ски-пассов.

Это происходит ежедневно, исходя из потока гостей, который каждый день прибывает на курорт. Но если приехать на склон в первой половине дня, то никаких сложностей нет».

Сейчас температура на Красной Поляне колеблется от +4 до +7. И прогноз на ближайшую неделю неутешительный: после 1 января даже ночная температура будет положительной, говорят синоптики. Пока туристам предлагают другие развлечения, например, покататься на родельбане (это специальные сани на рельсах), сходить на концерт или познакомиться с хаски. Правда, все это мало привлекает гостей.

Увидев прогноз погоды, они все чаще отменяют поездку, рассказала руководитель отдела бронирования отеля «Приют Панды» Евгения Белобородова: «Есть гости, которые понимают, что снега нет, и начинают переносить бронивания. Есть и отмены. Мы не выполняем план даже 2021 года. В прошлом году открытие было 23 декабря, а загрузка составляла 76%. На сегодняшний день — где-то 30%».

Те же, кто решил остаться, пишут гневные отзывы в соцсетях. Один из туристов, по его словам, за четыре часа спустился со склона лишь три раза, а все остальное время провел в очередях. Кто-то уже просит вернуть 4 тыс. руб.за ски-пасс. Сами трассы в хорошем состоянии, однако долгое ожидание портит впечатление, рассказал инструктор по горным лыжам Дмитрий Любасюк: «Многие просто отказываются от катания. Некомфортно долго стоять в очередях. А в целом учиться можно, снег на трассах есть. Что удивительно, камней мало даже по сравнению с прошлыми сезонами. Утром с 9 до 11 в очереди придется провести примерно 20-25 минут, а уже после 11-12 — 35-40 минут».

Стоимость размещения в отелях Красной Поляны в 2022 году выросла примерно на треть, подсчитали в Альянсе туристических агентств. Средняя цена за ночь в отеле премиум-класса достигла 30 тыс. руб. Правда, в этом сегменте отказа от броней ждать не стоит, как и снижения расходов на проживание.

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