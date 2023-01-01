Южная Корея пригрозила КНДР свержением режима в случае применения ядерного оружия

В Южной Корее прокомментировали слова лидера КНДР Ким Чен Ына о расширении ядерного персонала страны. Южнокорейское Минобороны предупредило, что любые попытки Северной Кореи применить ядерное оружие приведут к концу режима.

«Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына»,— говорится в сообщении Минобороны, которое приводит Yonhap. Ведомство подчеркнуло, что будет продолжать попытки сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи. Минобороны призвало КНДР перейти к денуклеаризации.

В ведомстве добавили, что продолжат усиливать систему «трехосной обороны», которая включает в себя «массированное наказание и возмездие» (массовый пуск ракет в ответ на атаки), «системы упреждающего удара Kill Chain» и систему ПВО.

31 декабря в ходе пленарного заседания Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране возросла необходимость увеличения ядерного арсенала страны, поскольку Южная Корея стала «несомненным врагом», передает агентство ЦТАК.

Последние несколько месяцев КНДР регулярно проводит запуски ракет в сторону Японского моря. Так, 31 декабря были выпущены три баллистические ракеты. 26 декабря БПЛА КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи впервые с 2017 года. 4 ноября в США призвали Ким Чен Ына к переговорам для обсуждения дипломатического пути к денуклеаризации. Северокорейский лидер назвал США и Южную Корею врагами и отказался от переговорного процесса.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Лусине Баласян