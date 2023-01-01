На инаугурации президента Бразилии задержали мужчину со взрывчаткой и ножом

Полиция Бразилии задержала неизвестного мужчину, который пытался проникнуть с ножом и взрывным устройством на церемонию инаугурацию нового президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника военной полиции Бразилии Ала Капмоша. Также об инциденте сообщает Sky News.

Подробностей инцидента в полиции не привели. Сообщается, что неизвестный прибыл из Рио-де-Жанейро. Церемонию инаугурации посетило около 300 тыс. человек.

Президентские выборы в Бразилии прошли в октябре 2022 года. Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу, набрав 50,9% голосов. Прежде он уже занимал этот пост в 2003–2010 годах. Инаугурацию посетила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

Подробнее о новом президенте Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Лусине Баласян