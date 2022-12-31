Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации нового президента

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прибыла в столицу Бразилии город Бразилиа с рабочим визитом. Она примет участие в церемонии инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

В состав российской делегации также вошли зампред Совфеда Константин Косачев и руководитель аппарата Совфеда Геннадий Голов.

В октябре 2022 года в Бразилии прошли президентские выборы. На них победил социалист Луис Инасиу Лула да Силва с 50,9% голосов. Ранее он занимал президентский пост в 2003-2010 годах. Он вступит в должность с 1 января 2023 года. Телеканал Globo сообщал, что действующий президент Жаир Болсонару покинул страну 30 декабря.

О новом президенте Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Олеся Павленко