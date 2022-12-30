Премьер Украины: страна привлекла более $36 млрд, в том числе от продажи военных облигаций

Украина в 2022 году привлекла от партнеров более $36 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, 200 млрд гривен удалось получить от продажи военных облигаций.

«За 10 месяцев этого года Украина привлекла более $31 млрд долларов от наших партнеров. А также почти 200 млрд грн ($5,4 млрд.— "Ъ") — от продажи военных облигаций»,— написал господин Шмыгаль в Telegram. Благодаря успешным переговорам правительства и Минфина в 2022 году удалось отсрочить все платежи по внешнему долгу на два года, сообщил украинский премьер. Он отметил чрезвычайную важность международной поддержки.

«В то же время 2/3 всех средств, которые мы получили в бюджет, — это наш внутренний ресурс. Уплата каждым из нас налогов, пошлин, покупка облигаций»,— заявил господин Шмыгаль, отметив, что украинские власти ведут переговоры каждую неделю, чтобы мобилизовать больше поддержки.

В МВФ считают, что для восстановления Украины может потребоваться $5 млрд ежемесячно. В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что организация предоставила Киеву $2,7 млрд экстренного финансирования. Тем временем страны G7 предоставили Украине $32,7 млрд на покрытие бюджета страны в 2022 году. По состоянию на конец ноября госдолг Украины превышал $107,46 млрд.

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Мария Федотова