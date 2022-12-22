Страны G7 направили Украине $32,7 млрд бюджетной помощи в 2022 году

Страны G7 предоставили Украине $32,7 млрд на покрытие бюджета страны в 2022 году. Об этом сообщили министры финансов стран «большой семерки» в совместном заявлении (.pdf).

«В настоящее время вся эта сумма предоставлена Украине или находится в процессе перевода. С этой поддержкой Украина продолжила выполнять основные государственные функции»,— говорится в тексте документа. Вышеупомянутая сумма дополняет оказание военной, гуманитарной и экспортной поддержки, сообщают в G7

Дополнительную поддержку правительству Украины, госпредприятиям и частному сектору в размере $6,7 млрд оказали Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский инвестиционный банк (EIB), говорится в заявлении.

«На 2023 год мы уже мобилизовали до $32 млрд бюджетной и экономической помощи Украине и продолжим осуществлять дальнейшее развитие поддержки»,— сообщили министры финансов G7. Как сообщается в документе, эта сумма включает: $18 млрд, предоставленных ЕС, «значительный пакет поддержки» от США, $500 млн в виде дополнительных кредитов Всемирного банка (WB) и 115 млн канадских долларов (около $84 млн) в качестве доходов от пошлин на товары из России и Белоруссии. Дополнительный пакет бюджетной помощи готовит и Япония, добавили в G7.

20 декабря в Конгресс США внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн. Он предполагает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО, что станет рекордной суммой. До $14,5 млрд из этой суммы пойдет на военное оборудование для ВСУ, а $13 млрд в качестве экономической и бюджетной поддержки.

В МВФ считают, что для восстановления Украины может потребоваться $5 млрд ежемесячно. Власти Украины говорили, что расходы бюджета в 2023 году превысят доходы в два раза. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой покрыть дефицит бюджета в размере $38 млрд в 2023 году.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов