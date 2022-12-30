ЦБ рекомендовал эмитентам еврооблигаций обменять их на замещающие бонды

Банк России рекомендовал участникам финансового рынка использовать механизм замещающих бондов для исполнения обязательств по еврооблигациям. Это следует из информационного письма регулятора.

«В целях обеспечения прав и законных интересов держателей еврооблигаций Банк России рекомендует участникам финансового рынка, имеющим обязательства, связанные с еврооблигациями, в первую очередь имеющим возможность внесения изменений в эмиссионную документацию соответствующих еврооблигаций, использовать механизм замещающих облигаций для исполнения указанных обязательств»,— говорится в документе.

Размещение замещающих облигаций позволяет исполнить обязательства в ситуации, когда держатель еврооблигаций не может распоряжаться ими. «Кроме того, антисанкционное регулирование предусматривает упрощенный порядок выпуска замещающих облигаций»,— поясняет ЦБ.

Замещающие облигации должны быть номинированы в валюте, аналогичной валюте еврооблигаций, сообщает регулятор. Однако в целях снижения рисков блокировки операций расчеты, связанные с выпуском замещающих облигаций, Банк России рекомендует производить в российских рублях.

Летом держатели российских евробондов, приобретенных через зарубежные банки, столкнулись с проблемами при получении купонных выплат. Тогда же бельгийская депозитарно-клиринговая компания Euroclear создала для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов, а российские власти определили временный порядок платежей по суверенным евробондам. В центральном депозитарии открываются специальные счета как для российских инвесторов, так и для зарубежных депозитариев.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Бонду ищут дублера».

Мария Федотова