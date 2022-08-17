Инвесторы не могут преодолеть купоны

Держатели российских евробондов, приобретенных через зарубежные банки, столкнулись с проблемами при получении купонных выплат. Зарезервированы на спецсчетах оказались не только средства резидентов «недружественных» стран, но и граждан РФ. По оценкам аналитиков, с проблемой могли столкнуться несколько тысяч россиян, при этом вернуть деньги через суд маловероятно. Решить проблему мог бы выкуп эмитентами собственных выпусков еврооблигаций, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В редакцию “Ъ” обратился держатель евробондов Россельхозбанка (РСХБ) с погашением в 2023 году, купивший их через рижский банк Rietumu. Несмотря на то что он является налоговым резидентом РФ, выплаты по бумагам оказались зарезервированы на счете типа «С» (предназначен для выплат нерезидентам). Общее количество россиян, купивших еврооблигации российских эмитентов через западные финансовые организации, может составлять несколько тысяч человек, полагает независимый эксперт Андрей Бархота.

В НРД сообщили, что инвестору не смогли передать деньги через российские депозитарии, поэтому дальнейшие вопросы о порядке получения выплаты «целесообразно адресовать иностранному эмитенту или РСХБ». В РСХБ пояснили, что ценные бумаги, которые покупались через иностранные банки, находятся на счетах в Euroclear. «Euroclear приостановил взаимодействие с Национальным расчетным депозитарием (НРД), а платежный агент не дает возможности РСХБ расплатиться с держателями ценных бумаг, хранящихся в Euroclear»,— уточнили там.

Сам РСХБ 20 июля, в соответствии с президентским указом «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и разъяснением ЦБ, «перечислил в НРД средства в целях обслуживания долга по еврооблигациям всем российским инвесторам и на счет "C" эмитента RSHB CAPITAL S.A.». В банке добавили, что деньги упомянутого инвестора фактически были зарезервированы на счете, при этом банк заявил о готовности «дать соответствующие поручения, как только появится такая регуляторная и инфраструктурная возможность».

Проблема может затронуть не только бумаги РСХБ. В списке еврооблигаций, популярных у российских инвесторов, в том числе покупавшихся через иностранные банки или брокеров, — бумаги «Норильского никеля», «Еврохима», «Газпрома», НЛМК и другие, говорит господин Бархота. В целом на счетах типа «С», по его оценке, может быть заморожено $30–50 млн купонных выплат.

Юристы не слишком оптимистичны относительно перспектив разблокировки средств через суд. Средства, перечисленные в пользу люксембургского эмитента на счет типа «С», хотя и являются экономически источником для купонных выплат, юридически остаются собственностью эмитента, то есть RSHB SA, а не владельца облигаций, пояснил партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак.

Порядок действий в случае неполучения купонной выплаты регулируется условиями выпуска еврооблигаций. В них, по словам юриста, перед предъявлением претензий предполагается инициирование определенных процедур, например банкротных. «Без их соблюдения особых перспектив у иска от владельца облигаций в отношении средств, находящихся на счете типа "С", эмитента облигаций просто на основании факта неполучения им купона в существующей регуляторной среде не просматривается»,— полагает господин Шпак.

Пока на имя Euroclear не будет открыт счет депо иностранного номинального держателя типа «С», отсутствуют правовые основания для перевода денег, хранящихся на банковском счете типа «С», открытом РСХБ в пользу RSHB, от эмитента еврооблигаций, добавил старший партнер K&P.LAW Александр Кукуев.

Судебные и внесудебные коммуникации с Euroclear и Clearstream пока не дают заметного результата, добавляет Андрей Бархота. По его словам, «эталонный пример» решения проблем инвесторов показал еще весной Минфин, выкупивший три четверти выпуска своих евробондов. На текущий момент, полагает господин Бархота, выкуп эмитентом собственного выпуска еврооблигаций остается кратчайшим путем к решению проблемы заморозки купонных выплат.

Ксения Куликова