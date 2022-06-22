Внешний долг рассчитают по внутреннему курсу

Российские власти определили временный порядок платежей по суверенным евробондам. В центральном депозитарии будут открываться специальные счета как для российских инвесторов, так и для зарубежных депозитариев. Эксперты отмечают, что такой порядок существенно упростит получение выплат российскими держателями. Однако технически выплата долга в рублях является дефолтом, а также нарушает эмиссионную документацию, что чревато судебными исками, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин определил временный порядок выплат по евробондам в рублях. Соответствующий указ был подписан в среду, 22 июня. Документ признает обязательства по суверенным еврооблигациям исполненным надлежащим образом, если они выплачены в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Ранее эту схему на ПМЭФ анонсировал министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов, глава Минфина, 16 июня: Мы будем предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту.

В этой схеме расчеты будут проводиться через счета центрального депозитария, функции которого выполняет Национальный расчетный депозитарий (НРД), находящийся в настоящее время под санкциями ЕС (см. “Ъ” от 4 июня). Выплаты в рублях будут осуществляться как в отношении иностранных кредиторов, так и резидентов с зачислением на специальный счет типа «И».

Как следует из документа, режим счета, порядок определения лиц, которые имеют право на получение выплат по еврооблигациям РФ, и порядок определения размера выплат будет определен Центробанком и Минфином позднее.

При этом счет типа «И» может быть открыт в НРД на имя иностранного депозитария без его личного присутствия.

Правительству же предстоит определить банки для осуществления выплат держателям евробондов в течение десяти дней.

Учитывая уже установленный режим счета типа «С» (для активов нерезидентов, с запретом вывода средства за рубеж и ограниченным обращением на внутреннем рынке), а также текущие валютные ограничения, можно предположить, что режим счета «И» и условия выплат с него на личные счета могут быть разными для лиц недружественных государств, лиц дружественных государств и российских валютных резидентов, считает старший юрист Tomashevskaya & Partners Элина Коскина. Такой порядок — классический пример конфликта частного и публичного права, отметил управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев. По его словам, этот подход «во многом похож на российский механизм внесения денежных средств на депозит нотариуса в случае неизвестности его платежных реквизитов».

До конца недели Минфину предстоит осуществить очередные выплаты по еврооблигациям, и не исключено, что платежи будут осуществлены в соответствии с новыми правилами, отмечает аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. В частности, 23 июня должны быть выплачены купоны по двум выпускам евробондов на сумму $235 млн, а на следующий день — купоны по одному выпуску на $159 млн. Господин Шураков отмечает, что после прекращения действия временной лицензии OFAC российский Минфин не может осуществлять платежи по евробондам в соответствии с эмиссионной документацией из-за отказа зарубежной инфраструктуры принимать платежи. «Поэтому нужен новый формализованный порядок, на который Минфин может ссылаться»,— пояснил эксперт. Кроме того, указ однозначно определяет дату исполнения обязательств по еврооблигациям, которой признается дата произведения платежа центральному депозитарию, добавил он.

По оценке участников долгового рынка, на российских держателей суверенных евробондов приходится примерно половина этого долга.

При желании, получив рубли, можно сразу же сделать конвертацию на бирже в валюту, если для инвестора это принципиально, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. При этом, по словам господина Шуракова, после того как НРД попал под санкции, зарубежные депозитарии не могут в нем открывать счета и, как следствие, зарубежные инвесторы пока не смогут воспользоваться новыми правилами получения выплат. Кроме того, предложенная схема не учитывает инвесторов российского происхождения, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях. «К примеру, кипрские компании, бенефициарами которых выступают россияне, не будут иметь возможности получать выплаты по госдолгу, сперва нужно будет репатриироваться»,— пояснил господин Александров.

Вместе с тем выплата по еврооблигациям РФ в рублях формально является дефолтом, так как, согласно юридическим стандартам погашения еврооблигаций, выплаты должны производиться в иностранной валюте, указывает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Однако возможность судебных исков будет зависеть от того, как будет определен порядок осуществления выплат, а также курс, по которому будет осуществляться расчет суммы, подлежащей выплате, считает госпожа Коскина. Маловероятно, что такие судебные разбирательства примут существенные масштабы, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. По российскому процессуальному законодательству такие споры будут рассматриваться в российских судах с применением норм российского права, отмечает он. Судебные разбирательства могут быть инициированы и в иностранных юрисдикциях, что чревато проблемами для РФ (возможные аресты активов), но такого рода разбирательства могут носить длительный характер, указывает Сергей Учитель.

Минфин и Банк России не ответили на запрос “Ъ”.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова