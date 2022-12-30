Clearstream: разблокировке подлежат только эмитированные в Люксембурге активы НРД

На рабочей встрече 30 декабря Clearstream сообщил Национальному расчетному депозитарию (НРД), что общее разрешение Минфина Люксембурга на разблокировку активов неисполнимо. В качестве альтернативы будет рассмотрен вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии. НРД отмечает, что в соответствии с общим разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге.

«Общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, т. к. оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным»,— сказано на сайте НРД.

Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен.

«Таким образом, общее разрешение невозможно исполнить»,— говорится в сообщении НРД.

Национальный расчетный депозитарий отметил, что продолжает работу, направленную на поиск решения по разблокировке активов клиентов.

В марте, после начала военной операции России на Украине, европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Позже НРД, через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза.

3 ноября НРД подал обращение в совет ЕС для обжалования санкций и получил отзыв. 20 декабря Минфин Люксембурга разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД. 21 декабря разрешение на разблокировку части активов НРД выдала Бельгия.

Дарья Эрозбек