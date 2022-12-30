В Брянской области из-за обстрела поселок остался без света

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Пострадавших, по его словам, нет.

На месте обстрела работают оперативные службы. После них энергетики начнут восстанавливать электроснабжение, которое повреждено в результате обстрела.

Власти приграничных регионов России рассказывают об обстрелах со стороны Украины почти каждый день. Ранее сегодня, 30 декабря, снаряды повредили жилой дом и промпредприятие в Белгородской области. Вчера над Брянской областью сбили беспилотники.

Сергей Толмачев, Воронеж