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Коммерсантъ FM
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В Брянской области из-за обстрела поселок остался без света

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Пострадавших, по его словам, нет.

На месте обстрела работают оперативные службы. После них энергетики начнут восстанавливать электроснабжение, которое повреждено в результате обстрела.

Власти приграничных регионов России рассказывают об обстрелах со стороны Украины почти каждый день. Ранее сегодня, 30 декабря, снаряды повредили жилой дом и промпредприятие в Белгородской области. Вчера над Брянской областью сбили беспилотники.

Сергей Толмачев, Воронеж

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