В приграничном районе Белгородской области снаряд повредил жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Пресс-служба Вячеслава Гладкова Вячеслав Гладков

Фото: Пресс-служба Вячеслава Гладкова

Снаряд повредил фасад, кровлю, окна и забор в частном жилом доме. Проживающую в нем многодетную семью переселили в безопасное место. В селе повреждены также линии электропередачи и газоснабжения.

Ранее сегодня, 30 декабря, под обстрел попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Пострадавших в его результате нет, но повреждения получило промышленное предприятие.

Власти приграничных регионов России почти ежедневно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Вчера, 29 декабря, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж