Россию оставили без Европы

Футбольной сборной России придется еще долго существовать в режиме международной изоляции, довольствуясь товарищескими матчами с соперниками невысокого уровня. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не допустил команду, попавшую под санкции еще весной, на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине, к участию в жеребьевке квалификации очередного континентального первенства. Турнир, который пройдет в 2024 году в Германии, будет вторым подряд топовым состязанием после открывающегося в ноябре в Катаре чемпионата мира, который пропустит российская сборная после длившейся десятилетие с лишним серии попаданий на такие состязания, а отсутствие официальных игр может означать для нее проблемы и в более отдаленном будущем, например в связи с падением рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вместо участия в чемпионате Европы сборной России придется довольствоваться товарищескими матчами со сборными дружественных стран Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Вместо участия в чемпионате Европы сборной России придется довольствоваться товарищескими матчами со сборными дружественных стран Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не допустил сборную страны к участию в жеребьевке следующего чемпионата Европы: она состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Это один из десяти немецких городов, которые в 2024 году примут главный континентальный турнир, остающийся, таким образом, без отечественной команды.

РФС, комментируя случившееся, назвал его причиной введенные UEFA вскоре после начала специальной военной операции России на Украине санкции. Они свелись к «приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующей "до дальнейшего уведомления"». Структура напомнила, что санкции были оспорены в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). В июле он отказал в удовлетворении апелляции.

В настоящее время РФС ожидает «полного текста» вердикта CAS, а по итогам его изучения «будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты».

Таким образом, UEFA загодя (квалификация к чемпионату Европы стартует в марте будущего года) и надолго продлил для сборной России «изоляционный» режим. Существуя в нем, она имеет возможность лишь периодически устраивать тренировочные сборы (очередной проходит именно сейчас), а также играть товарищеские матчи с готовыми встречаться с находящейся под санкциями командой соперниками, представляющими «дружественные» страны. Выбор, как уже успела показать практика, в данном случае невелик. РФС уже договорился о трех матчах для сборной до конца года. В ближайшем, 24 сентября, она сыграет с совсем скромной киргизской командой, а следующими ее оппонентами должны стать иранцы и боснийцы. Это довольно крепкие, но все-таки не топовые противники. Причем запланированный на ноябрь матч со сборной Боснии и Герцеговины, кажется, уже оказался под угрозой срыва. Против его проведения выступили ряд боснийских спортивных функционеров, а также ярчайшие боснийские футбольные звезды — Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

Сам по себе дефицит серьезной игровой практики на протяжении длительного периода времени — безусловный минус для российской сборной с точки зрения качества ее подготовки к возвращению из изоляции. Но у решения UEFA есть и гораздо более понятное неприятное практическое последствие для нее.

Сборная России нечасто добивается успехов на крупнейших соревнованиях. По сути, в ее истории было всего два прорыва — в полуфинал чемпионата Европы 2008 года и в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018-го.

Зато ее отличает стабильность в отборочных стадиях таких состязаний. Последним топовым турниром, на который сборная России не смогла отобраться, стало мировое первенство 2010 года. С тех пор осечек она не допускала. А выступления на топ-турнирах, успехи в квалификации к ним помогали поддерживать достаточно высокий рейтинг Международной федерации футбола (FIFA). Он имеет ценность при формировании отборочных групп, поскольку на его основании сборные распределяются по «корзинам». Тем, кто попал в одну из «верхних», как правило, достаются соперники попроще.

В настоящий момент сборная России находится на 39-й позиции в классификации FIFA и 19-й — среди европейских сборных. Но во время «изоляции» не набирающую баллов команду наверняка ждет резкое падение в ней. Ведь немецкий чемпионат Европы будет вторым подряд топ-турниром, которого лишится российская команда. Первым является открывающийся в ноябре чемпионат мира в Катаре. Сборная России, заняв второе место вслед за хорватами в основной стадии отбора к нему, попала в стадию заключительную — стыковой мини-турнир в марте. Но FIFA, придерживаясь политики большинства крупных спортивных организаций, не допустила российскую команду до этих матчей.

Теперь ее поклонникам остается надеяться лишь на то, что санкции будут сняты перед квалификацией к следующему чемпионату мира — 2026 года (его хозяевами выбраны США, Канада и Мексика). Но даже право быть «посеянной» в третьей «корзине» (в данный момент именно в ней оказалась бы при формировании групп сборная России), и так уже не сулящей легкой жизни в отборе, отечественная команда рискует потерять.

Алексей Доспехов