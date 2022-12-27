Российский футбольный союз споткнулся на переходе

В ближайшие дни Российскому футбольному союзу (РФС) предстоит решить, видимо, наиболее актуальный для него сейчас вопрос — о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Его идея родилась в связи с санкциями UEFA, которые надолго лишили как отечественные клубы, так и национальную команду возможности участвовать в международных соревнованиях. Между тем формальная смена региона, который будет представлять РФС, в том случае, если она состоится, повлечет за собой целый ряд негативных последствий, таких как потеря доходов от участия в клубных турнирах, а также снижение уровня оппонентов сборной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению президента РФС Александра Дюкова, возглавляемая им структура должна перейти из UEFA в AFC, чтобы сборная России не потеряла

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По мнению президента РФС Александра Дюкова, возглавляемая им структура должна перейти из UEFA в AFC, чтобы сборная России не потеряла

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российский футбольный союз опубликовал заявление, в котором говорится о переносе запланированного на вторник голосования исполнительного комитета по вопросу о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. РФС уточнил, что он связан с «необходимостью проведения дополнительных консультаций». Голосование должно пройти в ближайшие дни — до 31 декабря.

Речь идет о, вероятно, наиболее актуальной для РФС и в принципе для всего отечественного футбола теме. Идея смены региона, который представляет структура, отвечающая в России за футбол, возникла еще осенью. В пятницу ее активно обсуждали члены исполкома РФС, но так и не пришли к однозначному выводу насчет ее целесообразности. И в том, что через четыре дня после этого голосование по переходу было отложено еще раз, в действительности нет ничего странного, учитывая сложность вопроса.

К его возникновению привели санкции, которые UEFA вместе с Международной федерацией футбола (FIFA) применили к РФС вскоре после начала военной операции на Украине. Они лишили возможности выступать в официальных турнирах как российские клубы, так и национальную команду.

Клубы в итоге остались без еврокубков, а сборная весной не смогла принять участие в заключительном этапе отбора на чемпионат мира в Катаре, столкнувшись с публичным отказом встретиться с ней со стороны конкурентов — поляков, шведов и чехов, поддержанным головными футбольными организациями, а осенью провела лишь три товарищеские встречи как раз с представителями Азии на их поле — в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. А уже согласованный вариант с матчем против котирующихся куда выше боснийцев сорвался на фоне протестов против такой игры в Боснии. При этом, как уточнил президент РФС Александр Дюков, на данный момент UEFA «не видит оснований для пересмотра своего решения».

Впрочем, об этом можно судить и по действиям организации, например, по ее решению отказать России в допуске к жеребьевке ближайшего чемпионата Европы. Он состоится в 2024 году, и российская сборная, таким образом, уже точно не сыграет на первенстве.

По мнению сторонников перехода под эгиду AFC, только он обеспечит реальные перспективы для «возвращения российского футбола в официальные соревнования», а длительная изоляция повлечет за собой крайне негативные для него последствия.

Перечисляя их, Александр Дюков указал, скажем, на риск смены гражданства молодыми игроками, а также снижения у детей «интереса к занятию футболом».

Азиатская конфедерация до сих пор не высказала свою позицию относительно возможности принятия в свои ряды России. Однако Александр Дюков уже указывал на то, что, по его информации, она готова рассмотреть российскую просьбу. Если она будет удовлетворена, сборная России теоретически сможет интегрироваться и в квалификацию по крайней мере к чемпионату мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Впрочем, в долгосрочной перспективе переход принесет российскому футболу скорее вред, чем пользу.

Что не нравится в его идее скептикам, догадаться несложно. Пострадают от смены конфедерации как сборная, так и клубы.

Национальной команде в этом случае придется существовать в среде, уровень конкуренции в которой значительно ниже, чем в UEFA. Завершившийся 18 декабря чемпионат мира в Катаре некоторые эксперты интерпретировали как удачный для AFC. Ее представляли на турнире шесть сборных, и половина из них — японская, австралийская и южнокорейская — вышли в play-off, а саудовская, хоть, как и катарцы с иранцами, в кубковую стадию не пробилась, нанесла в стартовом матче поражение аргентинцам, ставшим в конце концов обладателями золота.

Но это прогресс в лучшем случае очень относительный. Дальше первого раунда play-off ни одной из трех сборных из AFC пробиться не удалось. И их результаты вполне соответствовали рейтингу FIFA.

Выше всех среди азиатских команд в нем находится японская — на 20-м месте. В третий десяток классификации входят еще иранцы, корейцы и австралийцы. Большинство же сборных конфедерации чрезвычайно слабы даже на фоне европейских середняков.

Эти условия едва ли можно называть идеальными для спортивного роста сборной и повышения ее востребованности у публики. В то же время не факт, что отбор на главный футбольный турнир будет для нее заметно проще, чем в Европе. Состав участников североамериканского мирового первенства расширен с 32 до 48 сборных. На зону UEFA выделена треть от общего количество слотов — 16, в то время как на AFC — всего восемь гарантированных путевок (еще одну можно будет заработать в интерконтинентальном play-off).

Еще более очевиден ущерб для клубов.

Уходя из UEFA, они лишаются еврокубков, которые привлекают спонсоров, служат дополнительным стимулом при переговорах о трансферах игроков, а также важным источником доходов для отечественных грандов. В этом смысле азиатская Лига чемпионов позади европейской не на корпус, а на несколько корпусов.

О ее общей силе можно судить хотя бы по статистике проводящегося ежегодно клубного чемпионата мира. С тех пор как в 2000 году состоялся дебютный розыгрыш, трофей доставался исключительно европейским и южноамериканским командам, и только двум азиатским — «Касима Антлерс» из Японии и «Аль-Айну» из ОАЭ — удалось добраться до финального матча.

Призовые в турнирах вообще несопоставимы по масштабу. В азиатской Лиге чемпионов клуб за победу на групповом этапе получает $50 тыс., а что-то похожее на солидный бонус — $4 млн — полагается разве что за титул победителя. В европейском турнире уже само по себе попадание в группу приносит около €15 млн, а «Зенит» в 2021 году, даже несмотря на то что не прошел в play-off, все равно заработал на нем около €40 млн. Более того, в ближайшие годы благодаря предпринятой UEFA реформе Лиги чемпионов клубные гонорары наверняка еще вырастут.

Алексей Доспехов