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Коммерсантъ FM
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ВТБ запустил прямые расчеты в рупиях для малого и среднего бизнеса

В ВТБ заработал механизм прямых расчетов в индийских рупиях для малого и среднего бизнеса. Это позволит избежать двойной конвертации, ускорить и упростить работу по внешнеторговым контрактам.

«Механизм прямых расчетов позволяет клиентам ВТБ сразу фиксировать цену товара и сумму платежа в национальной валюте, получать индивидуальные котировки на рыночных условиях и снижать издержки благодаря отсутствию дополнительной конвертации»,— говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в «Ъ». Отмечается, что механизм также избавит от предварительных согласований операций.

По информации индийских СМИ, первые сделки с расчетами в рупиях были проведены в конце декабря. Счета востро (открывает иностранный банк в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны) открыли такие российские банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, БКС, МТС, Тинькофф-банк, «Союз», «Кредит Европа Банк», ПСКБ, Росбанк и АКБ.

Директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов на прошлой неделе сообщил, что Россия и Индия «принципиально уходят» от доллара и евро во взаимной торговле. По его мнению, полностью перейти на национальные валюты не получается из-за дисбаланса в торговых операциях.

Что думает российский бизнес о расчетах в индийской валюте — в материале «Ъ FM» «Импортеры достают рупии».

Леонид Уварчев

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